A GB3 (Fórmula 3 Inglesa) realizou no circuito de Silverstone a sexta etapa da temporada, etapa essa em que o brasileiro Roberto Faria brilhou nas três provas do final de semana. Vindo de uma rodada complicada, em Spa-Francorchamps, na semana passada, o piloto da Carlin teve o problema de seu motor resolvido e voltou a andar na frente. No sábado (30), Faria fez o oitavo melhor tempo do classificatório, mas a potência e velocidade se mostrariam novamente nas corridas.

Logo na primeira, realizada horas após o quali, Roberto saiu da sétima posição, escalando para a terceira, conquistando mais um pódio. Neste domingo (31), o piloto membro da Academia da Sauber, ligada à equipe de Fórmula 1 Alfa Romeo, largou da oitava posição e chegou em quinto.

Para fechar o fim de semana com chave de ouro, na corrida 3, prova que conta com grid invertido, Faria escalou 11 posições, depois de largar de 13º para finalizar em segundo lugar. “Saio de Silverstone satisfeito", resumiu Roberto.

"É uma pista muito especial e queria muito entregar bons resultados. Felizmente, posso dizer que conseguimos solucionar o problema do motor que estávamos enfrentando e logo de cara faturamos não um, mas dois pódios e um quinto lugar, marcando 100% de presença no top 5”, seguiu Faria.

“O ritmo de corrida foi muito bom nas três corridas, o que me deixa extremamente feliz, afinal cada uma das três provas é diferente e em todas eu performei bem, mesmo contra carros que já vêm se mostrando rápidos ao longo do campeonato."

"Isso significa que estamos cada vez mais preparados para as diferentes circunstâncias e queremos aproveitar bem as duas últimas etapas que faltam do campeonato”, completou. A próxima etapa do GB3 acontecerá em Brands Hatch GP, na Inglaterra, nos dias 10 e 11 de setembro.

