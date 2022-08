Carregar reprodutor de áudio

No último domingo, Gaetano di Mauro encerrou a etapa de Interlagos com três pontos somados após tumultuadas corridas na sétima etapa da Stock Car. O jovem de 25 anos segue na luta pelo título, com a quinta posição no campeonato, e projeta mais consistência no restante do ano.

Com problemas no ajuste do #11 e partindo do 23º posto, di Mauro tomou um toque na entrada da curva do Sol, teve o capô arrancado após ser acertado por Cacá Bueno e foi para os boxes. A equipe de pit stops foi ágil para colocar di Mauro na segunda prova, partindo do 30º lugar. Gaetano fez uma largada excelente e avançou 12 posições na corrida para receber a bandeira quadriculada no 18º lugar e somar três pontos no campeonato.

Após uma etapa difícil, di Mauro sabe que a chave para disputar o título da principal categoria do automobilismo brasileiro é a consistência. Este é o aprendizado do jovem piloto após a disputa da etapa na capital paulista.

"Tudo saiu do nosso controle na primeira curva. Nossa estratégia era focada na corrida 2, mas tudo acabou na corrida 1 com o toque na Curva do Sol. Pena, poderíamos ter feito coisas mais interessantes. Corri com o carro destruído nas duas provas e mesmo assim consegui salvar 2 pontos, que são importantes para o campeonato. Ainda tem muita coisa para acontecer, tenho pontos para descartar, agora é focar na próxima corrida e voltar a pontuar bem", disse Gaetano.

"Pensando no futuro, vamos focar em completar todas as corridas, largar bem nas corridas para evitar as muvucas do fim do pelotão. Vamos correr com a cabeça, fazer o melhor possível para entregar um campeonato no top5. Ainda tenho descartes para fazer, meus adversários já fizeram a maioria e isso pode nos ajudar a terminar o ano no topo da tabela", completou di Mauro, que corre pela KTF Sports.

Vencedor de provas nas principais categorias de turismo do país, vice-campeão da Fórmula 4 Britânica e um dos maiores vencedores de títulos nacionais do kartismo brasileiro, Gaetano soma dois pódios e uma vitória em 2022.

O piloto possui 150 pontos no campeonato, 56 a menos que líder Gabriel Casagrande e ainda pode usar um descarte. O próximo compromisso de di Mauro pela Stock Car acontece no dia 25 de setembro, em Santa Cruz do Sul (RS).

Programa do Motorsport.com repercute GP da Hungria de F1 e Alonso na Aston Martin

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: