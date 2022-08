Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira, o RETA FINAL aborda os principais destaques da Fórmula 1 pós-GP da Hungria, última etapa da temporada 2022 antes das férias de verão. Além dos destaques de pista, com a glória de Max Verstappen e mais um desastre da Ferrari, o programa também aborda o 'renascimento' da Mercedes e a situação do mercado de pilotos para 2023, após o anúncio de que Fernando Alonso deixará a Alpine rumo à Aston Martin.

O programa tem apresentação de Carlos Costa e conta com os comentários de Erick Gabriel e Isamara Fernandes, todos repórteres do Motorsport.com.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: