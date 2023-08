AO VIVO: Assista à corrida 1 da F4 Brasil em Goiânia

A Fórmula 4 Brasil entra com tudo na segunda metade da temporada, com a quarta etapa do campeonato de 2023 em Goiânia. Enquanto os carros da Stock Car estarão competindo no anel externo, as jovens promessas do nosso automobilismo competirão no traçado completo do Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Para a corrida 1, a pole position é de Alvaro Cho, que foi herdada após punição do líder do campeonato, Vinícius Tessaro.

