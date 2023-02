Arthur Pavie confirmado na segunda temporada da Fórmula 4 Brasil

Carregar reprodutor de áudio

O piloto Arthur Pavie foi anunciado como mais um dos nomes confirmados para a temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil, a segunda da competição, que estreou no último ano no país. O jovem piloto, que já teve experiências de sucesso, promete lutar por pódios e vitórias na principal categoria de formação de pilotos visando o topo do automobilismo.

Após disputar uma das etapas da temporada passada pela equipe TMG Racing, substituindo a piloto Aurelia Nobels, que tinha compromissos no exterior, Pavie surpreendeu a todos com a rápida adaptação e grande velocidade no pouco tempo que teve com o carro. Pronto para a temporada completa, a expectativa segue ainda mais alta, uma vez que o piloto terá a possibilidade de demonstrar tudo o que aprendeu nos últimos anos.

Arthur, que já venceu provas na Fórmula Delta e conta com grande histórico recente no kartismo, promete ainda mais dedicação para transformar seu trabalho em resultados positivos nesta temporada da F4 Brasil, categoria certificada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e que terá no calendário deste ano uma etapa junto com a Fórmula 1 em Interlagos.

A notícia foi confirmada pela categoria nesta semana, com a chegada de nomes importantes para a disputa de mais um ano. Pavie fica agora na expectativa de conhecer qual será sua equipe para que possa iniciar os trabalhos fora da pista e se preparar para uma grande temporada em 2023.

