Jovem revelação do automobilismo nacional na F4 Brasil, Lucca Zucchini está confirmado para disputar sua segunda temporada dentro da principal categoria de base do País. Com 17 anos, o piloto paulista acredita que poderá fazer uma temporada mais competitiva em 2023 e brigar por bons resultados desde a primeira etapa do ano.

“Eu me sinto mais preparado e com mais experiência para essa temporada, após fazer minha estreia no ano passado. O ano de 2022 foi de muito aprendizado e de transição do kart para fórmula, então acredito que em 2023 vou poder brigar por pódios e vitórias ao longo do ano. Esse é o objetivo principal”, disse Zucchini, que disputou sua primeira temporada pela equipe TMG Racing.

Para manter-se em forma, Zucchini segue competindo de kart em etapas da Copa São Paulo no Kartódromo Granja Viana, inclusive, este final de semana será o primeiro desafio do ano para o piloto. “Como a temporada da F4 Brasil começa somente em abril, os pilotos precisam continuar ativos e o kart é melhor ferramenta para isso. Fui campeão da Rotax DD2 Rookie em 2022 e espero agora brigar pelo título da DD2 em 2023”, completou Zucchini.

A abertura da F4 Brasil está marcada para os dias 22 e 23 de abril em Interlagos. Antes, porém, as equipes deverão realizar testes de pré-temporada com datas sob definição.

