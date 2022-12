Cho batalha por lugar no top 10 da F4 Brasil em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Piloto mais novo do grid da F4 Brasil, Álvaro Cho encerra sua primeira temporada na categoria nacional neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O local traz boas recordações ao piloto de 15 anos, que subiu ao pódio pela primeira vez no mais novo campeonato de monopostos do País justamente no circuito paulistano.

O piloto da KTF Sports vem em evolução na temporada da F4 Brasil. Mostrando uma pilotagem agressiva, Cho obteve na última etapa do campeonato, em Goiânia, mais um pódio. Desta maneira, o foco do dono do carro número 21 busca terminar o campeonato entre os dez melhores, mesmo tendo ficado de fora da primeira rodada tripla do ano.

“Tive bons desempenhos em Interlagos tantos nos testes, quanto em treinos livres e em corridas, conseguindo meu primeiro pódio na Fórmula 4 logo na primeira passagem do campeonato. Depois de conquistar um pódio em Goiânia, na última etapa, estou muito confiante em conquistar um bom resultado neste fechamento de campeonato”, disse Cho.

As últimas atividades de pista da temporada da F4 Brasil começam nesta quinta-feira (8) com treinos livres e a sexta-feira (9) será palco da classificação às 11h15. As corridas acontecem no sábado (10), sendo a primeira às 9h55 e a segunda às 13h55, de modo que a terceira prova será realizada no domingo (11) às 13h.

