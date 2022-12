Carregar reprodutor de áudio

A temporada inaugural do BRB Fórmula 4 Brasil Credenciado pela FIA chegará ao seu término neste fim de semana (8 a 11 de dezembro) com a sexta etapa do campeonato, a ser realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Pedro Clerot (Full Time Sports) confirmou a conquista do título por antecipação no início de novembro, em Goiânia, mas ainda há uma grande disputa pela frente: a batalha pelo vice-campeonato.

Com 70 pontos em jogo na etapa final, são cinco os candidatos ao segundo lugar da temporada. Com três vitórias em 2022, Lucas Staico (TMG Racing) é atualmente o vice-líder da tabela com 163. Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), um dos destaques da etapa de Goiânia, correndo em casa, soma 133 tentos e aparece em terceiro no campeonato.

Outro bom nome nesta temporada é Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports). Filho do piloto e comentarista Felipe Giaffone, Nic venceu em três circuitos diferentes: Velocitta, Interlagos e Goiânia. Giaffone soma 109 pontos e é o quarto na tabela. Outros dois vencedores neste ano aparecem na sequência: Fernando Barrichello, com 100 pontos, e Ricardo Gracia, com 95. Ambos integram os quadros da Full Time Sports.

Aurelia acelera após feito histórico

Única mulher no grid do BRB Fórmula 4 Brasil, Aurelia Nobels conclui sua temporada na categoria dias depois de alcançar um feito singular.

A pilota, de ascendência belga, nascida nos Estados Unidos e residente no Brasil desde os 3 anos, foi a vencedora do FIA Girls on Track — Rising Stars, programa da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) em conjunto com a Ferrari para impulsionar a presença das mulheres nas pistas do automobilismo mundial.

A fase final foi realizada em Maranello, na sede da Scuderia Ferrari, na Itália, em novembro. Aurelia venceu a seletiva, que em 2022 reuniu 16 pilotas de todo o planeta. Como prêmio, Nobels vai passar a integrar a cobiçada Ferrari Driver Academy a partir de 2023 e vai competir em campeonatos de Fórmula 4 da Europa representando a Iron Dames, equipe composta majoritariamente por mulheres.

“Sem palavras para descrever o que estou sentindo. Um sonho se realizando, e sou muito grata a todos que me ajudaram nesta jornada. Trabalhei muito para isso e estou muito orgulhosa do que conquistamos juntos. Estou ansiosa para dar o meu melhor e continuar a aprender e melhorar minhas habilidades. Não tenho palavras para agradecer minha família e a todos que me ajudaram a chegar até aqui. É só o começo”, escreveu Aurelia Nobels.

Programação e transmissão

O cronograma das atividades de pista no circuito de 4.309 metros começa na quinta-feira (8 de dezembro), com duas sessões de treinos livres, às 9h05 e 11h. A sexta-feira contempla uma sessão de shakedown e, às 9h50, os competidores voltam à pista para a sessão classificatória que vai definir os grids de largada das corridas 1 e 3.

A primeira prova do fim de semana da F-4 Brasil está marcada para sábado, às 9h55, com duração de 25 minutos mais uma volta. A categoria acelera novamente horas depois, largando às 13h55 para a Corrida 2, de 18 minutos mais uma volta. A temporada 2022 se encerrará no domingo, às 13h, com mais uma prova de 25 minutos mais uma volta.

O BRB Fórmula 4 Brasil conta com transmissão ao vivo pelo canal BandSports, canal oficial da categoria no YouTube, Twitch da Tribo do Gaules e Twitch do streamer Victor Ludgero.

Super Final BRB, Interlagos, programação:

Quinta-feira, 8 de dezembro

07h25 – Copa HB20 – Shakedown

08h30 – Stock Series – Treino Livre 1

09h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h50 – Copa HB20 – Treino Livre 1

10h20 – Stock Series – Treino Livre 2

11h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h50 – Copa HB20 – Treino Livre 2

12h25 – Stock Series – Treino Livre 3

14h00 – Copa HB20 – Treino Livre 3

Sexta-feira, 9 de dezembro

07h00 – Copa HB20 – Treino Livre 4

08h05 – Stock Series – Shakedown

08h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Shakedown

09h50 – Stock Series – Classificação

10h05 – Stock Car – Treino Livre 1

11h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

11h45 – Copa HB20 – Classificação

14h15 – Stock Car – Treino Livre 2

15h50 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Sábado, 10 de dezembro

09h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Shakedown

13h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

14h40 – Stock Car – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 11 de dezembro

10h35 – Visitação aos Boxes

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h55 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h20 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

17h25 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

BRB Fórmula 4 Brasil, classificação do campeonato após 5 etapas:

1º - Pedro Clerot, 265 pontos

2º - Lucas Staico, 163

3º - Vinícius Tessaro, 133

4º - Nicolas Giaffone, 109

5º - Fernando Barrichello, 100

6º - Ricardo Gracia, 95

7º - Luan Lopes, 92

8º - Felipe Barrichello Bartz, 88

9º - Nicholas Monteiro, 82

10º - Richard Annunziata, 53

11º - Álvaro Cho, 41

12º - Nelson Neto, 32

13º - Lucca Zucchini, 21

14º - João Tesser, 20

15º - Victor Backes, 19

16ª – Aurelia Nobels, 7

17º - Arthur Pavie, 2

