Neste fim de semana Fernando Barrichello encara a sexta e última etapa da Fórmula 4 Brasil, em Interlagos. O piloto venceu uma prova na última passagem da categoria na pista que recebe o GP São Paulo de Fórmula 1.

O filho mais novo de Rubens Barrichello já subiu três vezes no pódio e conquistou uma vitória. Na etapa de Interlagos 70 pontos estão em jogo, o piloto que ocupa o quinto lugar na tabela pode fechar o ano com a segunda colocação dependendo de uma combinação de resultados.

O traçado de 4.309 metros e 14 curvas promete grandes disputas e Fefo busca seu segundo triunfo na pista da capital paulista. O evento prevê dois treinos livres na quinta-feira e a classificação acontece na sexta.

No sábado, serão disputadas duas provas e no domingo acontece a terceira corrida do fim de semana. As corridas serão transmitidas ao vivo pelas mídias sociais da categoria e pelo canal Bandsports.

"Interlagos é uma etapa especial, achei que não ia conseguir mais correr aqui. Saímos da última etapa aqui com vitória e com isso as expectativas são sempre ótimas. É uma pista boa de se estar e de andar. Saio admirando a pista toda vez. As expectativas estão lá em cima, vou buscar o top5 do campeonato e terminar o ano bem. Meu objetivo é olhar cada corrida de uma vez, fazer boas disputas e só depois olhar para o campeonato. Espero sair com o melhor resultado possível", avaliou Fefo.

