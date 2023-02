Carregar reprodutor de áudio

Empresa promotora da Fórmula 4 Brasil, a Vicar anunciou o calendário da segunda temporada da história da mais nova categoria-escola do País com uma grande novidade: pela primeira vez, uma das etapas será preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, realizado em novembro em Interlagos.

O formato do calendário será similar ao da temporada inaugural, em 2022, com seis etapas de três corridas cada – totalizando 18 largadas. A novidade é a inclusão do Autódromo de Brasília, que vai receber duas rodadas, incluindo a do encerramento do campeonato, em 26 de novembro.

Interlagos vai receber, além da etapa que será preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, também a abertura da temporada 2023, marcada para o fim de semana entre 21 e 23 de abril. O Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e Goiânia também sediarão uma etapa cada da F4 Brasil neste ano.

Treinos e corridas

A programação de cada etapa também permanece inalterada para 2023, com treinos e classificatório para os grids das Corrida 1 e 3, além de três provas ao longo do fim de semana, sendo as disputas principais (primeira e última) com duração de 25min mais uma volta e a 2 com 18min e uma volta.

Fórmula 4 Brasil, temporada 2023

1ª etapa – Interlagos – 23 de abril

2ª etapa – Brasília – 18 de junho

3ª etapa – Velocitta – 6 de agosto

4ª etapa – Goiânia – 27 de agosto

5ª etapa – Interlagos – 5 de novembro*

6ª etapa – Brasília – 26 de novembro

*Preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1

