Pilotos da Fórmula 4 Brasil são destaques em pistas mundo afora

Criado em 2022, o propósito da Fórmula 4 Brasil é servir como categoria-escola para que jovens do País possam trilhar o caminho do esporte a motor pelo mundo. E, logo na primeira temporada da sua existência, o objetivo já vai sendo alcançado. Seis dos 16 jovens entre 15 e 18 anos que competiram em 2022 na categoria-escola implantada no Brasil pela Vicar e a CBA já estão em ação ou vão atuar no exterior durante a nova temporada.

Quem começou o ano em alta velocidade foi Fefo Barrichello, de 17 anos. Vencedor de duas corridas na temporada inaugural da Fórmula 4 Brasil, o filho do bicampeão da Stock Car, Rubens Barrichello, disputa a F4 dos Emirados Árabes entre janeiro e fevereiro, defendendo a equipe Xcel Motorsport.

Primeiro campeão da história do BRB Fórmula 4 Brasil, Pedro Clerot, que completou 16 anos no último dia 22 de janeiro, competirá na F-4 Espanhola pela equipe holandesa MP Motorsport — a mesma defendida por Felipe Drugovich na conquista do título da Fórmula 2 no ano passado. Antes, o brasiliense vai disputar as duas últimas etapas da F-4 dos Emirados Árabes, pelo mesmo time, em fevereiro.

Lucas Staico é outro piloto que vai acelerar na Europa em 2023. Vice-campeão da Fórmula 4 Brasil, o mineiro, de 18 anos recém-completados, alinhará no grid da GB3, a principal categoria de monopostos da Inglaterra.

Fazendo história

Primeira mulher a competir na Fórmula 4 Brasil, Aurélia Nobels conquistou um grande feito em dezembro do ano passado. A pilota de 16 anos nascida nos Estados Unidos, com nacionalidade belga e radicada no Brasil desde os 3 anos, foi a vencedora do FIA Girls on Track — Rising Stars. O programa da entidade que gere o automobilismo em parceria com a Ferrari visa dar oportunidade para meninas trilharem seu próprio caminho no esporte a motor.

Como prêmio, Aurelia já integra oficialmente a cobiçada Ferrari Driver Academy. Além disso, a competidora vai disputar em 2023 campeonatos de Fórmula 4 na Europa, representando a equipe Iron Dames, que conta apenas com pilotas nas categorias de monopostos ou GTs.

Fórmula Indy

Dois pilotos que estiveram no grid da temporada inaugural da F4 Brasil anunciaram recentemente que vão competir nos Estados Unidos – fazendo a opção de galgar degraus em direção à Indy ao invés da F1, como os demais pilotos da F4 Brasil que já anunciaram os primeiros passos de suas carreiras internacionais. Um deles é Nicolas Giaffone. Na lista dos maiores vencedores do ano passado, com três triunfos, o filho do piloto e comentarista Felipe Giaffone tem hoje 18 anos.

Nicolas vai defender a DEForce na USF Juniors, o primeiro degrau do Road to Indy, caminho que leva a um dos principais campeonatos do automobilismo mundial e no qual Felipe acelerou no início dos anos 2000. Já Nick Monteiro volta ao país-natal para dar sequência à sua carreira nas pistas.

Com 17 anos, quatro pódios e uma pole no ano inaugural da F4 Brasil, o piloto nascido em Sunrise, na Flórida, vai disputar a USF Pro 2000, categoria intermediária do Road to Indy, e será parte da equipe NeoTech, sendo mais um a trilhar o caminho do sonho americano na temporada 2023.



