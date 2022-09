Carregar reprodutor de áudio

Nicholas Monteiro parte para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), confiante para a quarta etapa da F4 Brasil. O piloto da TMG foi o único a subir ao pódio nas três corridas do último encontro da categoria, em Interlagos, o que foi vital para avançar no campeonato, onde aparece na quarta posição.

Com o pensamento de sempre buscar vitórias, Monteiro espera ter um bom desempenho no interior paulista para somar o máximo de pontos possíveis e lutar por vitórias ao longo do final de semana. Para isso, o piloto lembra justamente da passagem pelo circuito da capital paulista para afirmar seu otimismo.

"Em Interlagos, consegui minha primeira pole position e estive muito próximo da vitória na corrida do domingo, além de conseguir chegar no pódio nas três corridas. Eu acredito que temos condições de ter um bom desempenho também no Velocitta. Assim, o objetivo é partir para cima e lutar por vitórias para subir ainda mais no campeonato", disse Monteiro.

A programação da F4 Brasil no Velocitta será aberta na sexta-feira (2), dia que contará com dois treinos livres e a classificação, marcada para 16h50. O sábado terá duas corridas, às 10h05 e 14h50. A etapa chega ao final no domingo, com uma corrida marcada para 9h45. Todas as provas terão transmissão do BandSports e do canal da categoria no YouTube.

