Fernando Barrichello volta ao cockpit do #41 da Fórmula 4 preparado pela equipe Full Time neste fim de semana no Velocitta. É a segunda passagem da categoria pelo traçado do interior paulista, a estreia dos carros homologados pela FIA aconteceu também na pista de Mogi Guaçu e o filho mais novo de Rubens Barrichello foi ao pódio naquela oportunidade.

Embalado por sua primeira vitória na categoria, em Interlagos, Barrichello mira subir ao pódio novamente para continuar sua ascensão em busca das primeiras posições da tabela de classificação.

É a primeira temporada do jovem piloto nos monopostos, e pela segunda vez ele compete em uma pista que já conhece o traçado.

"Expectativas muito boas para o Velocitta, tivemos uma boa etapa por lá na abertura da temporada”, disse Fernando. “Chegamos com um carro diferente da primeira etapa depois do sorteio, então vamos ter que trabalhar para acertar esse carro para o traçado. Expectativa boa e espero brigar por vitórias e bons pontos para o campeonato", concluiu.