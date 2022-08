F4 Brasil: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Após uma rodada tripla em Interlagos no fim de julho / começo de agosto, a Fórmula 4 Brasil volta a acelerar neste fim de semana, correndo ao lado da Stock Car Pro Series no Velocitta. E com apenas três etapas para o fim, os pilotos começam a se preocupar com a definição da luta pelo título de primeiro campeão da categoria no país.

Além do Velocitta, a categoria corre ainda em Goiânia no fim de outubro antes da final em Brasília entre os dias 18 e 20 de novembro.

No momento, Pedro Clerot lidera com certa folga, tendo 177 pontos, abrindo 76 de vantagem para o vice-líder Lucas Staico, com 101. Em terceiro, está Vinicius Tessaro com 74, seguido de perto por Nicholas Monteiro (72) e Nicolas Giaffone (63) fechando o top 5.

As atividades da F4 Brasil no Velocitta começam já na sexta-feira (2) com treinos livres e classificação antes de duas corridas no sábado e uma no domingo para fechar a quinta etapa da temporada 2022. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da mais nova categoria de monopostos do país.

Confira os horários da F4 Brasil no Velocitta:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h Canal do YouTube da F4 Brasil Treino Livre 2 Sexta-feira 14h10 Canal do YouTube da F4 Brasil Classificação Sexta-feira 16h50 Canal do YouTube da F4 Brasil Corrida 1 Sábado 10h05 Bandsports e Canal do YouTube da F4 Brasil Corrida 2 Sábado 14h50 Bandsports e Canal do YouTube da F4 Brasil Corrida 3 Domingo 09h45 Bandsports e Canal do YouTube da F4 Brasil

