F4 Brasil: Nic Giaffone vai atrás de segunda vitória na categoria

Nic Giaffone acelera na quarta rodada tripla da temporada da F4 Brasil neste fim de semana, no Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu (SP), e busca demonstrar forte performance, indo atrás de sua segunda vitória na categoria.

O circuito localizado no interior do estado de São Paulo recebeu a primeira etapa da F4 Brasil, em maio, onde Giaffone conquistou seu primeiro pódio, na corrida 1. Em Interlagos, o piloto da Cavaleiro Sports faturou sua primeira vitória, consagrando a terceira geração da família da família a vencer no templo do automobilismo nacional.

“Mal posso esperar para correr no Velocitta. Gosto desta pista, é bem técnica e foi onde conquistei meu primeiro pódio na F4 Brasil. O carro tem performado super bem e, com os testes, conseguimos entender cada vez mais, construindo um bom acerto para a próxima etapa. Estou animado e confiante, vamos para cima”, afirmou Nic, que guia o carro número #31.

As atividades de pista têm início nesta sexta-feira (2) com treinos livres e a classificação às 16h50. No sábado (3) acontecem as duas corridas, a primeira às 10h05 e a segunda às 14h50, ao passo que no domingo será realizada a corrida 3 às 9h45. As provas são transmitidas ao vivo no BandSports e no canal do Youtube da categoria.

