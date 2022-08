Carregar reprodutor de áudio

Álvaro Cho disputa neste fim de semana a quarta etapa da temporada da F4 Brasil, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Na última rodada tripla, realizada em Interlagos, o piloto da KTF Sports cruzou a linha de chegada em segundo lugar, indo ao pódio na corrida 2. O objetivo desta rodada, portanto, será angariar mais um pódio na categoria.

Cho, contudo, encara um desafio pela frente: fazer sua estreia oficial no Velocitta, pista em que acelerou apenas nos treinos da primeira etapa. À época, o piloto não tinha a idade suficiente para participar das atividades do campeonato, uma vez que a FIA determina que o competidor tenha 15 anos completos.

“Estou bem animado para finalmente correr no Velocitta”, disse Cho. “Em maio, tive um gostinho por ter participado dos treinos, mas, como não podia por ter 14 anos, não cheguei a acelerar. Agora, com 15, quero ir com tudo e conseguir mais um pódio. Lá em Interlagos foi bem especial o segundo lugar e mal posso esperar para sentir a sensação de novo. Nós da KTF (Sports) estamos trabalhando para isso e não podemos desperdiçar nossas chances”, disse ele, que acelera o carro #21.

As atividades de pista começam na sexta-feira (2) com treinos livres e a classificação às 16h50. No sábado (3) são realizadas as duas corridas, a primeira às 10h05 e a segunda às 14h50, ao passo que no domingo acontece a corrida 3 às 9h45. As provas são transmitidas ao vivo no BandSports e no canal do Youtube da categoria.

