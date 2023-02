Carregar reprodutor de áudio

A F4 Brasil foi a grande novidade do automobilismo brasileiro em 2022, dando uma grande oportunidade aos jovens pilotos que saiam do kart e visavam carreira nos monopostos. Um dos poucos brasileiros campeões do mundo de kart e líder da categoria, Gastão Fráguas Filho, falou com exclusividade sobre como foi o primeiro campeonato e traz as novidades para a temporada que começa em abril.

