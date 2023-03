Carregar reprodutor de áudio

A principal missão da Fórmula 4 Brasil é acelerar a transição de jovens pilotos do kartismo para a carreira profissional nos monopostos. É assim que, com apenas 15 anos, a mineira Cecília Rabelo chega como uma das grandes novidades no segundo ano da mais nova categoria-escola brasileira projetada pela Federação Internacional do Automóvel.

Com apenas um ano de trajetória em competições oficiais, a jovem representante de Minas Gerais se prepara para acelerar em 2023, buscando a realização de um grande sonho.

Natural de Varginha, Cecília vive atualmente na cidade de São Paulo, onde trabalha para construir sua carreira no automobilismo.

“Comecei andando de kart no interior mineiro. Treinava de vez em quando em São Paulo e, por isso, optei por fazer a Copa São Paulo Light de Kart em 2022, mudando de vez para cá”, contou.

“Adquiri muita experiência durante o ano e, nesse meio tempo, fiz alguns treinos de Fórmula e também de GT. Como sentimos que tinha evoluído muito, decidimos participar do grid da Fórmula 4 Brasil em 2023”, explicou Rabelo.

Sonho outrora inimaginável

Tudo tem sido muito rápido na carreira de Cecília Rabelo, e isso é algo que, mesmo acostumada à velocidade nas pistas, a surpreende.

“Nunca passou pela minha cabeça participar de uma competição de nível tão alto, mas como meu sonho é seguir carreira no automobilismo, então decidimos entrar de vez na Fórmula 4 Brasil”.

“Estar no grid de uma categoria tão forte faz parte de um sonho. Será um ano de muito aprendizado. O principal objetivo é ganhar muita experiência e, com isso, conquistar bons resultados”, ressaltou.

A preparação para a estreia, em abril, tem sido bastante intensa para a mineira.

“Estou fazendo uma preparação física bem puxada e também participo da Copa São Paulo KGV (Kartódromo da Granja Viana) de kart shifter. Também tenho feito alguns treinos de Fórmula e GT. Tudo com o propósito de me preparar bem para o campeonato”.

“Queremos entrar para ganhar, mas nosso foco principal é adquirir experiência, evoluir cada vez mais e, ao longo do campeonato, poder ter a chance de disputar o pódio e ter bons resultados”, finalizou Cecília Rabelo.

Por regulamento, as equipes da Fórmula 4 Brasil devem ser definidas e anunciadas em breve, o que também inclui o caso de Cecília Rabelo. A temporada 2023 da categoria está marcada para o fim de semana de 23 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



Cecilia Rabelo

Idade: 15 anos (29/11/2007)

Naturalidade: Varginha (MG)

Status: estreante no BRB Fórmula 4 Brasil

Número: 98

Destaques na carreira: Presença em campeonatos de kart nas categorias Rotax Max e Sprinter, participação na oitava etapa da temporada 2022 da Fórmula Delta, em Goiânia

Equipe no BRB Fórmula 4 Brasil: a definir

