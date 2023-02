Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão da F4 Brasil e em preparação para sua primeira temporada completa no automobilismo europeu, Pedro Clerot disputa neste final de semana a etapa de encerramento da temporada 2023 da F4 dos Emirados Árabes Unidos.

A rodada tripla será disputada no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, uma das casas da F1 no Oriente Médio. Clerot disputou em Dubai, no último final de semana, uma etapa na divisão emiradense da Fórmula 4, naquela que foi sua estreia no ano.

E o desempenho foi o melhor possível, com um quinto lugar na segunda corrida da rodada tripla. Na capital dos Emirados Árabes Unidos, o brasiliense espera andar ainda mais na frente no fechamento do campeonato.

"Estou muito animado para esta prova em uma pista histórica. Tivemos o track walk e é um circuito incrível. Tem muitas condições para demonstrar velocidade aqui. Venho de um top 5 em Dubai e me dei super bem com a MP. A gente vem fazendo um trabalho incrível, então vamos trabalhar e fazer tudo certo para trazer os melhores resultados para a casa", disse Clerot. Como tem ocorrido em todas as etapas da F4 Emiradense, a programação será aberta na quinta-feira (16).

As corridas estão sendo marcadas para o sábado e o domingo. O canal da categoria no YouTube mostra a rodada tripla ao vivo. Nas informações abaixo, você confere o cronograma completo da etapa:

Quinta-feira, 16 de fevereiro:

2h45 - teste oficial 1

5h15- teste oficial 2

Sexta-feira, 17 de fevereiro:

4h15 - treino livre

9h20 - classificação 1

9h40 - classificação 2

Sábado, 18 de fevereiro:

2h48 - corrida 1

6h38 - corrida 2

Domingo, 19 de fevereiro:

4h03 - corrida 3

