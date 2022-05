Eric Granado escala pelotão e vence em Jerez na abertura da MotoE

Carregar reprodutor de áudio

Eric Granado venceu neste sábado (30) a primeira corrida da etapa de abertura da temporada de MotoE, disputada no circuito de Jerez, na Espanha. O brasileiro, que neste ano defende a equipe LCR, largou da quarta posição e escalou o grid para garantir a vitória. Com a façanha, ele se tornou o primeiro piloto da categoria elétrica a vencer ao menos uma prova em todas as temporadas.

Na largada, um toque com um adversário fez com que o Granado perdesse algum tempo. Apesar disso, ele manteve a calma e passou a ultrapassar o pelotão. Restando três voltas para o final, Eric superou o italiano Mattia Casadei para tomar a liderança. A seguir, suportou a forte pressão do espanhol Miquel Pons e resistiu para conquistar a primeira vitória da temporada.

“Estou muito feliz. O trabalho da equipe foi incrível, e a moto estava perfeita desde o início do final de semana", comentou Granado após o triunfo. "Na largada, eu perdi algumas posições, tive um toque com o Matteo Ferrari, mas agi com calma e segui avançando e procurando não cometer erros."

"Espero manter esse ritmo não só amanhã, mas ao longo do campeonato inteiro. Quero agradecer a todos que torceram para mim”, acrescentou.

A partir desta temporada, a MotoE conta com rodadas duplas em todas as suas etapas. Desta forma, o brasileiro terá mais uma corrida neste domingo (1), a partir das 10h30. A ESPN e o Star+ transmitirão a prova ao vivo.

