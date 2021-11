MotoE: Granado tem nova equipe no campeonato de 2022

Eric Granado anunciou nesta quarta-feira (16) a assinatura de contrato com a equipe LCR E-Team para a temporada de 2022 da MotoE. Piloto com mais vitórias, poles e voltas mais rápidas em 2021, Granado passa a trabalhar com o time dirigido pelo italiano Lucio Cecchinello, que também mantém uma operação na MotoGP, na qual é time oficial da Honda.

“Até agora, conquistamos três pódios maravilhosos na MotoE, com uma vitória surpreendente em Barcelona. Queremos continuar obtendo ótimos resultados. Por isso é um prazer ter confirmado Miquel Pons para a temporada de 2022 e receber um piloto tão competitivo como Eric Granado em nossa equipe”, disse Lucio Cecchinello, citando também o companheiro espanhol de equipe de Granado.

“A LCR é uma grande equipe, há muitos anos competindo no mais alto nível”, disse o brasileiro. “Estou muito feliz com a oportunidade que o Lúcio me deu. Fazer parte da família LCR é muito especial para mim. Estou animado para começar a trabalhar com eles desde o início da pré-temporada e me preparar para 2022”, completou Eric Granado.

Mudanças no campeonato

A nova temporada da MotoE trará novidades. Os eventos apresentarão duas sessões de treinos livres e um classificatório para o grid na sexta-feira, com duas corridas: uma no sábado e outra no domingo. O formato E-Pole será substituído por sessões faseadas, com os pilotos disputando uma sessão geral e definindo o pole position no Q2.

“Será uma temporada diferente, marcada por termos agora rodadas duplas em todos os finais de semana. Então, a meta será conquistar o máximo de pontos mesmo nas primeiras etapas, de forma a ter chance de lutar pelo campeonato no final da temporada. Essa é a meta: lutar pelo título”, completou Granado.

