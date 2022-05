Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Eric Granado completou hoje um final de semana impecável, no qual venceu as duas provas da primeira etapa da Copa do Mundo de MotoE, disputadas neste sábado e domingo no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

Com o resultado, Eric somou 50 pontos e é o líder da classificação. Em segundo lugar, com 33, está o suíço Dominique Aegerter.

Competindo pela equipe LCR, Granado já tinha mostrado forte desempenho no sábado, quando escalou o pelotão do sexto lugar até assumir a dianteira. A prova deste domingo foi similar, com o brasileiro fazendo uma largada conservadora, atacando de forma seletiva e com eficiência.

Granado largou em quarto e caiu para sexto nos primeiros metros, mas não deixou os oponentes abrirem vantagem. O brasileiro pulou para quarto na primeira das oito voltas que teve a corrida e na segunda já ocupava o terceiro lugar. Daí em diante, Eric e os líderes Miquel Pons (Espanha, parceiro de Granado na equipe LCR) e Dominique Aegerter (Suíça, Dynavolt Intact) andaram sempre juntos, trocando de posição várias vezes.

Na sexta volta, o brasileiro superou Aegerter e, no último giro da corrida, Granado passou o então ponteiro Miquel Pons na curva 7. Com as três motos rendendo de forma similar, o espanhol e o suíço ainda tentaram recuperar as posições antes da bandeirada, mas não conseguiram superar o brasileiro.

A prova deste domingo foi o oitavo pódio de Granado na MotoE, sendo sete deles correspondentes a vitórias na categoria.

“Essa corrida foi muito imprevisível, com muitas ultrapassagens e trocas de posição o tempo todo”, resumiu Granado.

“Estava muito calor e, nas voltas finais, por causa do vácuo das motos da frente, meu pneu dianteiro aquecia demais e isso tornava mais difícil de fazer meu traçado e de ganhar velocidade para tentar a ultrapassagem. Mas quando os dois primeiros deram chance, eu ataquei e conseguir passar. Logicamente eu estou muito feliz com este final de semana perfeito. A gente sabe que a MotoE é muito competitiva, então acho que merecemos comemorar o que conseguimos aqui em Jerez”, completou o líder do campeonato.

A próxima etapa da Copa do Mundo de MotoE será disputada nos dias 14 e 15 de maio, em Le Mans, na França.

Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: