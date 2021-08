O brasileiro Eric Granado segue em sua campanha visando a disputa do título mundial da MotoE. Nesta sexta-feira, Eric cravou o melhor tempo no primeiro treino e o terceiro no treino final, dando mostras que deve brigar pela quinta pole position consecutiva – a categoria define o grid neste sábado (14), a partir das 10h do Brasil. Sempre no horário de Brasília, os canais Fox Sports mostram ao vivo esta sessão e também a corrida, que será disputada no domingo às 10h30, com narração de Hamilton Rodrigues e comentários de Fausto Macieira.

“Hoje tivemos duas sessões de treinos livres e foi importante para me readaptar e recuperar a sensibilidade com essa moto, pois fazia um mês e meio que não acelerava forte com ela”, disse o piloto da equipe One Energy Racing, referindo-se à última etapa do Mundial, vencida por ele no dia 27 de junho, na Holanda.

“Usamos o segundo treino para testar algumas coisas, então não nos preocupamos com os tempos, embora tenha sido bom sinal ficarmos perto dos dois ponteiros no treino final. Agora vamos analisar o que testamos e no treino de amanhã, antes do classificatório, voltamos para a pista para mais alguns testes. Depois é focar na briga pela pole. Largar na frente é importante nessa categoria, pois as corridas são sempre curtas”, avaliou o brasileiro, que ocupa a terceira colocação no Campeonato, com 53 pontos.

O líder é do Mundial o italiano Alessandro Zaccone (equipe Octo Pramac MotoE), que soma 70 pontos e registrou o 11º e o 10º tempos nos treinos de hoje. Granado estabeleceu a marca de 1min36s374 no treino inicial e 1min35s887 na sessão complementar. O melhor no segundo treino foi Dominique Aegerter (Suíça, Dynavolt Intact GP), com o tempo de 1min35s697.

O retorno às provas do Mundial também marcou a estreia de um novo apoiador para o brasileiro, a Suhai Seguros. “Fiquei muito feliz com esse novo parceiro. É sempre importante termos apoio para ter tranquilidade e poder focar na disputa do Mundial. Obrigado, Suhai, por esta parceria”, disse o brasileiro. Granado disputa o Mundial de MotoE também com patrocínio de Oakley, Shark, CrossFox, Thinkers, GoPro, Alpinestars, Marazul, Edge Life Sports e Frota Assessoria.

