Eric Granado registrou o segundo melhor tempo nos dois treinos realizados nesta sexta-feira (25) no circuito holandês de Assen na etapa da MotoE. A melhor volta do dia foi registrada pelo líder do campeonato, o italiano Alessandro Zaccone, da equipe Octo Pramac, com a marca de 1min42s809 para os 4.542 metros do traçado.

Granado cravou uma volta 0s239 mais lenta, mas comentou que ainda busca adaptar o acerto de sua moto para o desenho da pista holandesa, que faz sua estreia no campeonato mundial das motos elétricas.

“Ainda estamos entendendo como é o acerto da moto para essa pista, que é nova pra gente”, resumiu o brasileiro, que registrou as três poles colocadas em jogo até o momento na temporada.

“Fomos evoluindo ao longo do dia. À tarde, a pista não estava nas melhores condições porque choveu um pouco antes. No geral foi um dia positivo e a equipe está otimista para o trabalho que vamos fazer amanhã, durante o terceiro treino livre, que vai ser a última vez que vamos para a pista antes de disputar a pole mais no final do dia. Estamos felizes com os resultados”, completou Granado, que ocupa a sexta posição no campeonato.

Neste sábado os pilotos do Mundial retornam à pista a partir das 6h50 (de Brasília), para o terceiro treino livre. Depois, às 11h10, todos participam da sessão que definirá o grid de largada. No domingo, aprova terá início às 10h30. Os canais FoxSports transmitirão o classificatório e a corrida ao vivo.

F1 2021: Treinos agitados para GP da Estíria, com VERSTAPPEN à frente; veja análise | SEXTA-LIVRE

PODCAST: TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.