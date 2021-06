Em um desempenho inédito na MotoE, Eric Granado conquistou neste sábado (26) a quarta pole position consecutiva, dessa vez na pista holandesa de Assen. O piloto foi o melhor em todas as classificações na atual temporada, ampliando o próprio recorde de três vezes na ponta do grid.

O brasileiro da equipe One Racing Energy obteve a marca de 1:43.114, superando por 0s074 o tempo do alemão Lukas Tulovic (Tech 3 E-Racing), que detinha a melhor volta até então.

“A equipe fez um grande trabalho aqui em Assen, como tem sido em todas as etapas", disse Granado. "Eu sentia o comportamento da moto muito bom durante todo o final de semana, então a gente sabia que tinha chance de brigar por mais esta pole.”

“No classificatório da MotoE é tudo sempre muito tenso, por que você só tem uma volta para fazer seu tempo e não pode cometer erros. A miinha não foi perfeita, eu sei que poderia ter sido melhor, mas o resultado foi ótimo mesmo assim e agora temos que pensar na estratégia da corrida de amanhã", completou.

Eric Granado em Assen 2 Photo by: Jesus Robledo

O atual líder do campeonato, Alessandro Zaccone (Octo Pramac MotoE), largará da terceira posição. Eric está em sexto na classificação com 28 pontos, contra 54 do italiano. Os dois, além do espanhol Miquel Pons (LCR E-Team), foram os únicos a vencer até o momento, com uma vitória cada um.

Ao todo, a categoria colocará 100 pontos em jogo até a última etapa, marcada para setembro, em Misano.

Grid de Largada

1) Eric Granado (Brasil, One Energy Racing), 1min43s114

2) Lukas Tulovic (Alemanha, Tech 3 E-Racing), 0s074

3) Alessandro Zaccone (Itália, Octo Pramac MotoE), 0s124

4) Jordi Torres (Espanha, Pons Racing 40), 0s364

5) Dominique Aegerter (Suíça, Dynavolt Intact GP), 0s444

6) Matteo Ferrari (Itália, Indonesian E-Racing Gresini Moto), 0s762

7) Fermín Aldeguer (Espanha, OpenBank Aspar Team), 0s809

8) Mattia Casadei (Itália, Ongetta Squadracorse), 0s854

9) Corentin Perolari (França, Tech 3 E-Racing), 1s148

10) Hikari Okubo (Japão, Avant Ajo MotoE), 1s250

F1 AO VIVO: Verstappen 'VOA' para POLE e Hamilton SOFRE no quali do GP DA ESTÍRIA; veja análise | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.