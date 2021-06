A Enel X desempenha um papel crucial no Mundial de MotoE. Não só é o Parceiro Oficial Smart Charging da categoria elétrica, mas também porque contribui concretamente para tornar o esporte a motor mais sustentável, ao mesmo tempo que promove elevados níveis de competitividade e padrões de segurança.

O compromisso da Enel X com o esporte a motor elétrico não se limita apenas aos veículos de duas rodas, pois ela também assumiu a responsabilidade de fornecer toda a tecnologia de carregamento do ETCR, a categoria de turismo que começará em junho próximo, em Vallelunga.

Enel X Recharger

A empresa já anunciou o JuiceRoll Race Edition, a inovadora infraestrutura de carregamento composta por duas unidades com baterias integradas, especialmente projetadas para atender às necessidades do MotoE.

O novo carregador inclui uma unidade semimóvel (SMU) com uma saída DC de 50kW, uma entrada AC principal de até 22kW e um acumulador integrado de 51kWh. Além disso, há um carregador móvel de 10kW DC (MU), alimentado pela SMU e equipado com um acumulador integrado de 6kWh que permite que a unidade recarregue a moto enquanto está no pit lane ou no grid de largada.

Unidades móveis de recarga da Enel X são utilizadas nos boxes

O que há de tão inovador? A Enel X introduziu um sistema de carregamento inteligente que não sobrecarrega o circuito elétrico da pista com picos de entrada de energia graças às baterias, 'equilibrando' a demanda por vários veículos durante a recarga.

Com o sistema JuiceRoll Race Edition, é possível recarregar as baterias incluídas na infraestrutura de carregamento com pouca energia da rede elétrica. A moto pode então ser recarregada mais tarde em modo rápido (até 50kw em DC) graças à energia armazenada nas baterias internas.

A infraestrutura de carregamento permite uma conexão direta da rede ao circuito local, pois requer pouca energia para recarregar as baterias.

Enel X "completa" as baterias direto no grid de largada

A ideia foi concebida para oferecer um serviço completo e flexível: graças ao MU, por exemplo, é possível 'encher' a moto no grid de largada após a volta de aquecimento, garantindo ao MotoE a quilometragem de mais uma volta, se comparada ao que era visto nas duas primeiras temporadas do campeonato.

Uma das muitas funções do MU é também fornecer energia para os aquecedores de pneus nos boxes ou no grid de largada, garantindo que os pilotos tenham os pneus na temperatura certa para o início da corrida.

O laboratório da Enel X é um campo de testes para o desenvolvimento e pesquisa de tecnologias de carregamento inovadoras, que podem ser avaliadas em um ambiente extremo, como o de uma pista, para que o trabalho e a tecnologia possam ser aplicados na vida diária.