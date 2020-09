Barrichello faz primeiro treino na Super TC2000 em Buenos Aires

Nesta quinta-feira Rubens Barrichello finalmente pôde ter o primeiro contato com um carro da Super TC2000. Em Buenos Aires, no circuito nº 8 do Autódromo Oscar y Juan Gálvez, a categoria que tem os melhores carros da Argentina realizou um teste de pré-temporada, na retomada do esporte no país. Rubinho também competirá no campeonato deste ano.

Quem liderou a tabela de tempos foi um velho conhecido dos brasileiros, Matías Rossi, que também compete na Stock Car. Barrichello deu 41 voltas nas três horas de sessão e ficou com a 15ª melhor marca.

O fim de semana da Super TC2000 consiste em uma prova classificatória no sábado (12 voltas ou 25 minutos) e a corrida principal no domingo.

Resultados

POS N° PILOTO CARRO VOLTAS TEMPO DIFERENÇA 1 17 MATÍAS ROSSI TOYOTA COROLLA 33 1;21.107 2 86 AGUSTÍN CANAPINO CHEVROLET CRUZE 34 1;21.298 0.191 3 83 FACUNDO ARDUSSO RENAULT FLUENCE 39 1;21.495 0.388 4 2 BERNARDO LLAVER CHEVROLET CRUZE 33 1;21.522 0.415 5 68 JULIÁN SANTERO TOYOTA COROLLA 38 1;21.563 0.456 6 111 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 38 1;21.601 0.494 7 7 HERNÁN PALAZZO TOYOTA COROLLA 41 1;21.882 0.775 8 1 LEONEL PERNÍA RENAULT FLUENCE 38 1;21.898 0.791 9 64 BRUNO ARMELLINI FIAT CRONOS 37 1;21.997 0.890 10 9 NICOLÁS MOSCARDINI HONDA CIVIC 50 1;22.045 0.938 11 25 MARCELO CIARROCCHI CITROËN C4 LOUNGE 39 1;22.328 1.221 12 34 JUAN ÁNGEL ROSSO HONDA CIVIC 40 1;22.330 1.223 13 28 MATÍAS MILLA RENAULT FLUENCE 47 1;22.356 1.249 14 33 JOSÉ MANUEL SAPAG CITROËN C4 LOUNGE 18 1;22.496 1.389 15 11 RUBENS BARRICHELLO TOYOTA COROLLA 41 1;22.504 1.397 16 51 JOSÉ MANUEL URCERA CHEVROLET CRUZE 33 1;22.627 1.520 17 31 FRANCO GIROLAMI FIAT CRONOS 37 1;22.659 1.552 18 30 TOMÁS GAGLIARDI GENNÉ RENAULT FLUENCE 47 1;22.664 1.557 19 133 VALENTÍN AGUIRRE TOYOTA COROLLA 32 1;22.863 1.756 20 21 MATÍAS MUÑOZ MARCHESI FIAT CRONOS 30 1;22.890 1.783 21 14 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 20 1;22.962 1.855 22 5 FABIÁN YANNANTUONI HONDA CIVIC 31 1;23.157 2.050 23 22 JUAN JOSÉ GARRIZ CITROËN C4 LOUNGE 28 1;23.763 2.656

Rubens Barrichello relembra em detalhes o dia em que Ayrton Senna socou Eddie Irvine na Fórmula 1