Nesta sexta-feira, as 24 Horas de Le Mans passou pela sua primeira sessão de hiperpole, com os seis melhores carros de cada classe tendo uma última chance de brigar pela pole. E na LMP1, classe mais rápida do grid, o Toyota #7 terminou na frente, mas a Rebellion de Bruno Senna impediu os dois carros da montadora japonesa de fazerem uma dobradinha.

Na sessão de 30 minutos, Kamui Kobayashi marcou 03min15s267 com o Toyota #7 e o piloto japonês tentou de tudo para bater seu recorde de três anos atrás, mas foi impedido na última volta por exceder limites de pista.

Já o trio #1 da Rebellion, que conta com o brasileiro Bruno Senna, conquistou o segundo lugar no grid após marcar 03min15s822. A segunda Toyota, #8, de Sebastien Buemi, fez apenas 03min16s649, fechando a sessão em terceiro.

Na LMP2, a pole ficou com a United Autosports #22, com um tempo marcado pelo ex-F1 Paul di Resta: 03min24s528, um recorde para a classe. Em segundo o G-Drive #26 com o bicampeão da Fórmula E Jean-Éric Vergne. E o trio holandês da Racing Team Netherland, que conta com o piloto da Mercedes na F-E, Nyck de Vries, completou o Top 3 da classe.

De Vries inclusive quase se envolveu em um acidente no início da sessão nas Curvas Porsche, passando reto e indo parar na caixa de brita. Mas o piloto conseguiu evitar uma batida nas barreiras.

Na GTE Pro, a Porsche superou a Aston Martin, que vinha dominando a classe até então. Gianmaria Bruni, do carro #91, marcou 03min50s874. O trio do carro #51 da AF Corse Ferrari, que tem o brasileiro Daniel Serra, terminou em segundo, a pouco menos de três décimos de diferença.

Enquanto isso, na GTE Am, o carro #61, que tem o brasileiro Oswaldo Negri Jr. terminou com a pole da classe, após marcar 03min51s266, superando inclusive três carros da GTE Pro. Já a Aston Martin #98 de Augusto Farfus, que vinha liderando o final de semana, terminou apenas em quarto na classe, a cerca de nove décimos da pole.

Confira os resultados da hiperpole das 24 Horas de Le Mans:

Pos. # Pilotos Carro Classe Volta Dif. Líder Dif. 1 7 Mike Conway

Kamui Kobayashi

Jose Maria Lopez Toyota TS050 Hybrid LMP1 3'15.267 2 1 Bruno Senna

Norman Nato

Gustavo Menezes Rebellion R13 LMP1 3'15.822 0.555 0.555 3 8 Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima

Brendon Hartley Toyota TS050 Hybrid LMP1 3'16.649 1.382 0.827 4 3 Romain Dumas

Nathanael Berthon

Louis Deletraz Rebellion R13 LMP1 3'18.330 3.063 1.681 5 4 Tom Dillmann

Bruno Spengler

Oliver Webb ENSO CLM P1/01 LMP1 3'23.043 7.776 4.713 6 22 Philip Hanson

Filipe Albuquerque

Paul di Resta Oreca 07 LMP2 3'24.528 9.261 1.485 7 26 Roman Rusinov

Jean-Eric Vergne

Mikkel Jensen Aurus 01 LMP2 3'24.860 9.593 0.332 8 29 Frits van Eerd

Giedo van der Garde

Nyck de Vries Oreca 07 LMP2 3'25.062 9.795 0.202 9 33 Kenta Yamashita

Mark Patterson

Anders Fjordbach Oreca 07 LMP2 3'25.426 10.159 0.364 10 32 William Owen

Alex Brundle

Job van Uitert Oreca 07 LMP2 3'25.671 10.404 0.245 11 37 Ho-Pin Tung

Gabriel Aubry

Will Stevens Oreca 07 LMP2 3'25.875 10.608 0.204 12 91 Gianmaria Bruni

Richard Lietz

Frederic Makowiecki Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 3'50.874 35.607 24.999 13 51 Alessandro Pier Guidi

James Calado

Daniel Serra Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.115 35.848 0.241 14 95 Nicki Thiim

Marco Sorensen

Richard Westbrook Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 3'51.241 35.974 0.126 15 61 Francesco Piovanetti

Oswaldo Negri Jr

Come Ledogar Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'51.266 35.999 0.025 16 77 Christian Ried

Riccardo Pera

Matt Campbell Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'51.322 36.055 0.056 17 97 Maxime Martin

Alex Lynn

Harry Tincknell Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 3'51.324 36.057 0.002 18 71 Davide Rigon

Miguel Molina

Sam Bird Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.515 36.248 0.191 19 56 Egidio Perfetti

Larry ten Voorde

Matteo Cairoli Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'51.647 36.380 0.132 20 92 Michael Christensen

Kevin Estre

Laurens Vanthoor Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 3'51.770 36.503 0.123 21 98 Paul Dalla Lana

Ross Gunn

Augusto Farfus Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'52.105 36.838 0.335 22 90 Salih Yoluc

Charlie Eastwood

Jonathan Adam Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'52.299 37.032 0.194 23 86 Michael Wainwright

Ben Barker

Andrew Watson Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'52.346 37.079 0.047

