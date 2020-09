Depois de anunciar carreira como piloto da Porsche Cup no início deste mês, Caio Castro não perdeu tempo e já está treinando para competir na categoria em 2021. O piloto esteve hoje no autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu, junto com os outros pilotos da categoria que realizam neste fim de semana a primeira etapa da versão Endurance do campeonato de 2020.

‘’Estou focado nos treinos e animado com os resultados que venho conquistando na pista”, disse o ator. “Treinar aqui hoje, com os pilotos que já estão competindo na categoria, está sendo um privilégio.’’

O anúncio de Caio Castro como piloto da Porsche aconteceu no início do mês e na ocasião ele citou o apoio que recebe de Rubens Barrichello.

"Toda vez que eu vou experimentar uma categoria diferente, eu converso com ele (Barrichello). Ter essa supervisão de um cara que vive de automobilismo desde muito cedo, antes de tudo, é um privilégio. Ele me dá muitas dicas, muitos toques... Eu fico besta assim de pensar: ‘Pô, o Rubinho está comigo aqui, tão presente...’. É bem legal."

Raikkonen 'TROLLA' Hamilton nas redes sociais; relembre momentos ICÔNICOS de uma F1 RAIZ

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?