A Brand Partnership of the Year (Parceria do Ano) é um prêmio que reconhece uma marca que fez uso altamente eficaz de uma plataforma de automobilismo para transmitir sua mensagem de e agregar valor à equipe, piloto ou categoria com a qual fez parceria.

A ativação do patrocinador vencedor terá mostrado altos níveis de criatividade, escopo e execução e será anunciada no Autosport Awards em Londres, no dia 29 de janeiro.

As seguintes marcas foram pré-selecionadas para o prêmio.

Michelob Ultra x Williams Racing

No mundo atual de plataformas multimídia e sociais, a maioria das parcerias incluirá conteúdo de vídeo como parte de suas ativações.

No entanto, Michelob e Williams criaram um especial de quase uma hora como 'Lap of Legends', que utilizou IA de ponta para imaginar como seria colocar campeões mundiais de F1 que antes pilotavam pela Williams uns contra os outros.

O então piloto da Williams, Logan Sargeant, correu 12 voltas em Silverstone contra Alain Prost, Jenson Button, Nigel Mansell, Jaques Villeneuve, Damon Hill e Mario Andretti, e o evento ganhou 4,5 bilhões de impressões, com 19 milhões de espectadores assistindo ao vídeo ao vivo.

Elogiado pelo painel de jurados pelo "ótimo uso de IA" e um "forte vínculo" com o produto, o esforço e o comprometimento com o projeto também foram apreciados.

Peroni Nastro Azzurro 0,0% x Scuderia Ferrari

Em janeiro, a Peroni Nastro Azzurro 0,0% se tornou parceira da Ferrari e começou a fazer seu novo acordo se destacar.

A ativação foi projetada como um momento "ao estilo do Super Bowl" programado antes do início da temporada de Fórmula 1 de 2024 para preencher o vazio da falta de corridas para os fãs da Ferrari - os Tifosi.

Photo by: Peroni Nastro Azzurro 0.0% x Scuderia Ferrari

Conhecidos por seu apoio apaixonado, a Peroni deu o passo sem precedentes para reformular a marca, com 2024 garrafas de ‘Tifosi Nastro Azzurro 0.0%’ produzidas e lançadas por meio de um filme, estrelado por Charles Leclerc e Carlos Sainz, bem como pelo chefe da equipe Fred Vasseur.

O resultado foi um alcance de público de 2,1 bilhões e resultados comerciais recordes para a Peroni Nastro Azzurro 0.0%, com o filme ganhando mais de 20 milhões de visualizações.

A parceria foi selecionada após impressionar os jurados por “alavancar o talento da Ferrari”, além de ser “criativa, ambiciosa e eficaz em vendas”.

Saudia x Newcastle United

A Saudia utilizou duas de suas parcerias mais reconhecidas em uma promoção cross-sport – ‘The Secret Driver’.

A aventura contou com o carro GEN3 Fórmula E, bem como três jogadores de futebol da Premier League do Newcastle United, aplaudidos por 100 de seus torcedores leais com o carro dirigido por locais icônicos da cidade.

Photo by: Saudia x Newcastle United

O conteúdo foi ao vivo em 18 países e veiculado em inglês e árabe, e o conteúdo de mídia social foi postado nas contas da Saudia, Fórmula E e Newcastle United.

'The Secret Driver' alcançou 24 milhões de impressões e 15 milhões de visualizações do vídeo, atingindo o objetivo de ampliar significativamente a visibilidade da Saudi no cenário internacional.

O painel destacou o "filme de marca altamente criativo" e a entrega "eficaz" de uma narrativa complexa.

Visa Cash App x VCARB

Correndo no GP de Miami, a Visa Cash App RB Formula One Team executou uma pintura especial baseada no Cash App Visa Chameleon Card.

O carro Chameleon foi revelado em tempo real usando a ativação do VCARB Wash. Ela foi aberta durante o fim de semana da corrida, oferecendo vantagens exclusivas para portadores de cartão Cash App Visa, incluindo camisetas personalizadas, kits de presentes para lavagem de carros, joias e um bar.

Photo by: Visa Cash App x VCARB

Ativações de parceiros fora da pista também foram usadas durante o fim de semana com Hugo, Tudor e Piquadro oferecendo produtos de edição especial para os fãs.

Após a ativação, o Visa Cash App ganhou 43.000 novos seguidores nas mídias sociais e fez 1,3 bilhão de impressões.

Ao julgar o Visa Cash App, os juízes notaram que a ativação foi "lindamente executada" e fez ótimo uso das ativações em um mercado tão popular.