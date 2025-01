Quando Lewis Hamilton descer o pitlane de Fiorano no final do mês de janeiro, ele estará experimentando uma nova sensação na Fórmula 1.

A Ferrari ainda não decidiu se ele pilotará um F1-75 de 2022 ou seu sucessor, o SF-23, quando der início a um extenso programa de testes de carros anteriores na sua própria pista ou mais tarde, em Barcelona.

Mas, qualquer que seja o carro que a Scuderia tenha permissão para escolher dentro das regras - um que pode correr o risco de reacender as piores lembranças de Hamilton sobre o quique e o outro que corroeu seus pneus em torno de uma base de conceito aerodinâmico defeituoso - ele será, no entanto, alimentado pelo novo fator que Hamilton encontrará pela primeira vez.

A potência do motor Ferrari. Essa será a primeira vez - fora corridas de demonstração mais curtas, como no MP4-4 com motor Honda da McLaren em Silverstone, quando ele ainda pilotava para sua primeira equipe de F1, ou novamente no carro lendário de Ayrton Senna em Interlagos, em 2024 - que ele estará experimentando o maquinário contemporâneo da F1 que não seja da Mercedes.

Mas aprender os meandros da entrega do que as equipes rivais da F1 chamam de potência líder de classe das variedades anteriores do Type 066 e seu combustível Shell é apenas a primeira de muitas tarefas importantes que Hamilton tem pela frente. Isso porque ele está se familiarizando com sua terceira nova equipe de F1 antes de sua 19ª campanha no campeonato.

Há outros elementos essenciais a serem compreendidos, como memorizar o layout e as funções de configuração dos botões dos volantes da Ferrari - algo que Hamilton afirma ter mudado substancialmente quando se juntou à Mercedes em 2013. Mas ainda há outros processos talvez menos bem definidos, mas igualmente importantes, que ele também precisa dominar.

Você pode apostar que os bancos ao redor de Fiorano, no final de janeiro, estarão lotados dos Tifosi (fãs da Ferrari) ansiosos para ver seu novo herói. Mesmo no GP da Itália de 2024, fontes da organização do evento sugeriram que já estavam vendo uma demanda recorde de ingressos para o ano seguinte, quando Hamilton fará sua primeira aparição vestindo vermelho em Monza.

A recepção entusiasmada que recebeu Hamilton em Monza este ano certamente não será nada comparada à que ele encontrará com o vermelho da Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A primeira parada da F1 no país mediterrâneo em 2025 - a etapa de maio em Ímola - certamente verá cenas semelhantes do GP da Itália. Mas Monza já ocupa um lugar especial no coração de Hamilton.

Não apenas pelo seu recorde de vitórias no GP da Itália pela McLaren e pela Mercedes, mas também por ter conquistado o título da GP2 em 2006 lá - um resultado que ajudou a garantir sua promoção para a F1 com a McLaren na temporada seguinte e aliviou a pressão que vinha se acumulando sobre seus jovens ombros à medida que a promoção dos seus sonhos se aproximava da realidade.

De fato, essas duas vitórias na F1 em Monza fizeram com que os Tifosi adorassem o novo companheiro de equipe de Hamilton, Charles Leclerc, declarando-o "il Predestinato" ("O Predestinado") após o triunfo de 2019 em seu solo sagrado. Embora talvez a quase primeira vitória de Leclerc no Bahrein naquele ano tenha preparado grande parte do terreno.

Hamilton já está começando a trabalhar para se integrar na Ferrari - aprendendo italiano básico e frases-chave

Para Hamilton, no entanto, os fãs da Ferrari já podem olhar para trás e rever os sucessos e esforços de muitas vidas de meros mortais da F1. Mas para replicar o sucesso do companheiro de equipe em casa - e também se engajar no desafio maior e avassalador do ano, competindo pelo título de 2025 - esses detalhes menores serão fundamentais.

Hamilton já está trabalhando para se integrar à Ferrari, aprendendo italiano básico e frases-chave antes de sua mudança do que continuará sendo sua casa principal em Mônaco. A impressão que ele causar em sua nova equipe nessas primeiras semanas pode muito bem ser crucial para a criação da parceria que a Scuderia quer que sua nova estrela crie com Leclerc.

Isso, pelo menos inicialmente. Se o novo carro da Ferrari for um candidato ao título, ambos estarão de olho em suas chances. Resta saber se isso se transformará no tipo de animosidade aberta que Hamilton e Nico Rosberg desenvolveram na Mercedes há uma década ou se se traduzirá em uma estranhesa no estilo da McLaren de 2024 entre Lando Norris e Oscar Piastri.

Leclerc já possui uma vantagem importante. Essas 126 corridas de F1 pela Scuderia, combinadas com seu trabalho como piloto júnior da equipe - seu trabalho no simulador em 2017 rendeu elogios pessoais por escrito do então astro da Ferrari, Sebastian Vettel - significam que a equipe o conhece muito bem.

Ele também sabe que o chefe de equipe Fred Vasseur e a escuderia de Maranello em geral o escolheram como seu futuro a longo prazo, e não o ex-companheiro de equipe Carlos Sainz, apesar do espanhol ter chegado 'muito' próximo Leclerc em suas quatro temporadas juntos.

A comparação entre Hamilton e Leclerc será um dos elementos mais fascinantes do ano Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Em contraponto a isso, Leclerc - mesmo saindo da melhor temporada de sua carreira na F1 - ainda não conseguiu disputar um título em uma temporada completa. Hamilton pode olhar para trás e ver 12 campanhas em que disputou o prêmio máximo.

Para isolar ainda mais a disputa entre as Ferrari, seus respectivos resultados nos treinos classificatórios formarão uma parte fundamental da batalha, que é outro elemento que Hamilton precisa trabalhar com urgência neste período de entressafra.

A velocidade de classificação de Leclerc é evidente - sua reputação como o melhor classificador da F1 foi forjada em muitos setores por um motivo e os acidentes bobos que definiram o início da carreira desapareceram (sua batida no molhado SQ3 da China, em que ele entortou a direção foi descontada, pois foi um erro de avaliação fora de volta) no último período.

Hamilton, por sua vez, chega à Ferrari depois do que só pode ser considerado um último ano terrível em termos de classificação para a Mercedes.

Ele passou de um confronto direto de qualificação de 12 vitórias e 8 derrotas em 2022 contra Russell (todas as sessões) para uma derrota de 5 vitórias e 19 derrotas no ano passado e, embora a diferença média entre eles tenha sido de apenas 0,148s, as derrotas claramente ainda foram dolorosas, assim como a forma promissora dos treinos que muitas vezes desapareceu das performances de Hamilton em 2024.

A frenagem inconsistente dessa geração de carros é claramente algo com que Hamilton tem dificuldades. Os melhores resultados de sua carreira nos treinos classificatórios foram construídos com base na confiança suprema na frenagem.

O uso adicional do acelerador para ajudar na virada subsequente nas curvas - algo que Hamilton também discutiu no ano passado na China - cria um problema adicional para ele com a atual geração de pneus Pirelli sensíveis, pelo menos de acordo com os especialistas da Mercedes.

Essas coisas não mudarão no atual período de estabilidade das regras, o que é um problema para Hamilton.

Da mesma forma, o fato de não ter participado do teste de pneus Pirelli de pós-temporada de 2024 significa que ele não tem o que poderia ser um conhecimento prévio importante sobre as mudanças nos compostos para 2025, que visam reduzir o superaquecimento, além da introdução do novo pneu C6 mais macio.

Trazer os pilotos da Ferrari de volta para o que se espera que seja a primeira temporada de luta de várias equipes da F1 pela glória do título desde 2021 (mas, na verdade, 2012, com mais de duas equipes envolvidas) e qualquer fraqueza na qualificação pode muito bem custar caro, mesmo com o domínio duradouro de Hamilton no gerenciamento de pneus durante a corrida.

A propósito, há dados que mostram que Russell também teve vantagem nesse fator em 2024.

Hamilton não foi liberado pela Mercedes para o teste de pneus em Abu Dhabi, portanto, terá que se atualizar quando os testes começarem no Bahrein Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mas há uma lição do passado repleto de sucesso de Hamilton que ainda pode ser muito útil. Foi assim que, em 2020, ele refletiu sobre como seu desempenho de qualificação de alto nível anterior havia tornado a conquista de seu sexto título mais difícil do que poderia ter sido no ano anterior.

Ele se propôs a melhorar por meio de oficinas de intertemporada dedicadas com seu agora ex-braço direito Peter Bonnington (Bono) e outros engenheiros da Mercedes. Isso valeu muito a pena, pois Hamilton transformou sua contagem de poles de 2019, de cinco, em 10 (o dobro da contagem do concorrente mais próximo, Valtteri Bottas) em 2020, que continua sendo seu sucesso mais recente no campeonato.

Esse foi um ano de domínio abrangente que poucos esperam que se repita em 2025. Mas isso mostra como esses esforços fora de temporada podem recompensar bem um piloto. No caso de Hamilton, esses esforços são multiplicados ao se juntar à equipe mais famosa da F1 e ampliados pelo peso da expectativa que essa mudança criou.

Em breve, veremos como tais esforços valem a pena.

Será que os esforços de inverno de Hamilton podem colher uma recompensa semelhante à de 2020? Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

