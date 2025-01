Gary Gannon, ex-engenheiro da Haas, assinou com a Aston Martin antes da temporada de 2025, como foi apurado pelo Motorsport.com. Ele trabalhou com Mick Schumacher e Nico Hulkenberg na equipe americana de Fórmula 1 e, a partir desta temporada, estará ao lado de Fernando Alonso e Lance Stroll.

O Motorsport.com apurou que, embora Gannon tenha começado a trabalhar na Aston Martin nesta semana, ainda não foi confirmado qual piloto da equipe ele irá acompanhar ao longo dos fins de semana.

Em 2024, o engenheiro de corrida de Stroll foi Ben Michell, que trabalha com o canadense e filho do proprietário da equipe Lawrence Stroll desde 2021, enquanto Alonso trabalhou com Chris Cronin.

Cronin ocupou anteriormente a mesma função com os antecessores de Alonso na equipe - Sebastian Vettel e Sergio Pérez (durante os 'disfarces' anteriores da Aston Martin como Force India e Racing Point).

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Quando procurado para comentar, um porta-voz da Aston Martin confirmou que Gannon se juntou à sua equipe de engenharia, mas disse que ainda não anunciou com qual piloto ele trabalhará.

A contratação de Gannon ocorre um ano antes da mudança da equipe de Silverstone para as unidades de potência Honda, quando a equipe se tornará parceira de trabalho da fabricante japonesa e deixará de ser cliente da Mercedes.

Sua experiência anterior pode muito bem ser útil para sua nova equipe nessa mudança, já que Gannon passou 10 anos trabalhando como engenheiro de desenvolvimento da Honda nas extintas séries dos Estados Unidos - CART e American Le Mans Series.

Ele também trabalhou anteriormente para a equipe Marussia F1 antes de se juntar à Haas. A nomeação de Gannon é a mais recente mudança na equipe de F1 da Aston Martin antes da campanha de 2025.

Na semana passada, foi revelado que o CEO da equipe, Andy Cowell, também assumiria o cargo de diretor da equipe Aston Martin, enquanto o antigo detentor desse título nos últimos três anos - Mike Krack - foi transferido para o recém-criado cargo de diretor de pista.

