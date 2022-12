Copa HB20: Bortoluzzi busca título brasileiro em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

O final de semana promete ser de muitas emoções no Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, afinal o chapecoense João Bortoluzzi vai para a decisão da Copa HB20 onde fez uma temporada de muitos pódios e conquistas.

Com 206 pontos João lidera a classe super e está otimista para final de semana.

“Estamos liderando o campeonato e temos uma condição muito boa para o título embora não tem nada decidido. Dobramos a nossa preparação física e também fizemos outras corridas em outras categorias para poder treinar".

"Quero dar o meu melhor para quem sabe ainda no sábado abrir uma vantagem e conquistar o título e correr no domingo mais leve. Quero muito trazer esse troféu para Chapecó, pois sou muito feliz em poder representar essa terra num campeonato tão importante para o automobilismo brasileiro”. Concluiu João que tem patrocínio Voestalpine Meincol, Ordemilk, Nutrata, Rafitec Propex, Disapar e Atacadão Pneus.

A oitava e última etapa da maior categoria monomarca brasileira tem programação a partir da quinta-feira (08) com treinos livres, na sexta-feira (09) classificação e no sábado (10) corrida 01. A grande final acontece no domingo (11) a partir das 16h. A transmissão das corridas serão AO VIVO no Motorsport.com.

