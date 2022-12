Argentino Soldavini é o primeiro estrangeiro na Fórmula 4 Brasil

Carregar reprodutor de áudio

O BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA tem seu primeiro piloto estrangeiro. Francisco Soldavini, argentino de 15 anos nascido em La Cumbre, na Província de Córdoba, vai fazer sua estreia na mais nova categoria do automobilismo nacional neste fim de semana na etapa final da temporada 2022, em Interlagos.

Com experiência no kartismo, tendo disputado os campeonatos Europeu e Mundial nos anos de 2019 e 2020, Soldavini migrou para os monopostos nesta temporada e correu na F-4 da Espanha e da Itália, recebendo assim a oportunidade de guiar em circuitos que são palcos de corridas da Fórmula 1, como Monza, Red Bull Ring e Barcelona.

Agora, Francisco terá a oportunidade de pilotar pela primeira vez no “templo brasileiro do automobilismo”, Interlagos. O argentino vai substituir o catarinense Victor Backes na equipe KTF Sports e vai acelerar o carro de numeral #37.

“Essa não é minha primeira vez em um carro de Fórmula 4, mas estou bem ansioso pelo final de semana em Interlagos”, afirmou Soldavini, que terá como companheiros de equipe na KTF os brasileiros Álvaro Cho, Richard Annunziata e Luan Lopes.

Nascida com o propósito de desenvolver talentos brasileiros e de toda a América recém-saídos do kartismo, a F-4 Brasil foi elogiada em agosto deste ano em Cartagena, na Colômbia, durante a 23ª edição do FIA American Congress.

A categoria, organizada pela Vicar, foi considerada um case de sucesso logo no seu primeiro ano de vida. “O que vocês estão fazendo é revolucionário para o automobilismo”, destacou Mohammed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo.

Líder do projeto do BRB Fórmula 4 Brasil, Gastão Fráguas Filho comemorou a chegada do primeiro piloto estrangeiro à categoria. “Estamos de portas abertas e muito felizes com a participação do Francisco em uma categoria tão nova, mas que já está ganhando corpo”.

Valorização

Dentre tantas grandes notícias recentes, como a vitória da pilota Aurelia Nobels na seletiva FIA Girls on Track — Rising Stars, que a promoveu a uma vaga na cobiçada Ferrari Driver Academy em 2023, e o fortalecimento da categoria ao longo de um sólido ano de estreia, a F-4 Brasil tem outro grande motivo a comemorar.

Em novembro de 2023, o BRB Fórmula 4 Brasil vai integrar o cronograma do fim de semana do GP do São Paulo de Fórmula 1, o principal evento do esporte a motor na América do Sul. Será, definitivamente, mais um passo para a consolidação desta ainda jovem categoria no cenário nacional e continental.

A estreia da F-4 Brasil como parte de um evento de Fórmula 1 está marcada para os dias 3 a 5 de novembro do ano que vem em Interlagos, São Paulo.

O BRB Fórmula 4 Brasil conta com transmissão ao vivo pelo canal BandSports, canal oficial da categoria no YouTube, Twitch da Tribo do Gaules e Twitch do streamer Victor Ludgero.

Super Final BRB, Interlagos, programação:

Quinta-feira, 8 de dezembro

07h25 – Copa HB20 – Shakedown

08h30 – Stock Series – Treino Livre 1

09h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h50 – Copa HB20 – Treino Livre 1

10h20 – Stock Series – Treino Livre 2

11h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h50 – Copa HB20 – Treino Livre 2

12h25 – Stock Series – Treino Livre 3

14h00 – Copa HB20 – Treino Livre 3

Sexta-feira, 9 de dezembro

07h00 – Copa HB20 – Treino Livre 4

08h05 – Stock Series – Shakedown

08h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Shakedown

09h50 – Stock Series – Classificação

10h05 – Stock Car – Treino Livre 1

11h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

11h45 – Copa HB20 – Classificação

14h15 – Stock Car – Treino Livre 2

15h50 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Sábado, 10 de dezembro

09h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Shakedown

13h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

14h40 – Stock Car – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 11 de dezembro

10h35 – Visitação aos Boxes

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h55 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h20 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

17h25 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

BRB Fórmula 4 Brasil, classificação do campeonato após 5 etapas:

1º - Pedro Clerot, 265 pontos

2º - Lucas Staico, 163

3º - Vinícius Tessaro, 133

4º - Nicolas Giaffone, 109

5º - Fernando Barrichello, 100

6º - Ricardo Gracia, 95

7º - Luan Lopes, 92

8º - Felipe Barrichello Bartz, 88

9º - Nicholas Monteiro, 82

10º - Richard Annunziata, 53

11º - Álvaro Cho, 41

12º - Nelson Neto, 32

13º - Lucca Zucchini, 21

14º - João Tesser, 20

15º - Victor Backes, 19

16ª – Aurelia Nobels, 7

17º - Arthur Pavie, 2

