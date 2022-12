Carregar reprodutor de áudio

Um final de semana corrido. Isso é o que Enzo Gianfratti espera neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Isso porque o piloto irá acelerar em duas categorias diferentes: naCopa Shell HB2e no Mercedes AMG Cup. As duas categorias contarão com suas etapas finais na capital paulista.

O piloto, atual campeão da classe Super no campeonato dos carros da fabricante sul-coreana, disputa a classe Elite neste ano e tem como foco terminar a temporada entre os cinco primeiros - e neste ano, Gianfratti conquistou uma vitória justamente em Interlagos.

Já no Mercedes AMG Cup, novo nome do Mercedes-Benz Challenge, Gianfratti vem de seu melhor resultado no ano, uma quarta posição obtida no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Desta forma, o piloto espera batalhar por vitórias em um final de semana que considera ser dos mais agitados.

"Vai ser muito corrido pelo fato de ter duas categorias no final de semana, mas vai ser uma experiência nova porque nunca corri com dois carros diferentes em um único dia. Estou bem confiante para trazer mais uma vitória e fechar o ano com chave de ouro", disse Gianfratti.

A Copa Shell HB20 terá corridas no sábado, às 16h30, e domingo, às 16h20. Já o Mercedes AMG Cup corre às 9h e às 11h40 de domingo.

