O BRB Fórmula 4 Brasil abriu oficialmente a programação da sua sexta e última etapa da temporada inaugural nesta quinta-feira (8). Foram duas sessões de treinos realizadas nesta manhã no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os dois principais candidatos ao vice-campeonato finalizaram na frente: Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports) registrou a melhor volta do treino livre 1 — e do dia como um todo: 1min37s846. Pouco depois, Lucas Staico (TMG Racing) virou 1min37s948 e comandou a segunda sessão.

Atual vice-líder do campeonato já conquistado por Pedro Clerot (Full Time Sports), Staico soma 163 pontos, 30 a mais que Tessaro. Também concorrem pela segunda colocação na temporada Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports), Fernando Barrichello e Ricardo Gracia, ambos da Full Time Sports.

Outro destaque do dia foi o estreante argentino Francisco Soldavini. Com apenas 15 anos e experiência na F-4 da Espanha e da Itália, o primeiro piloto estrangeiro da história do BRB Fórmula 4 Brasil teve um dia bastante positivo no seu debute em Interlagos.

Na primeira atividade de pista, o competidor do carro #37 da KTF Sports foi o décimo colocado com 1min38s978, a 1s132 do tempo de Tessaro.

Na segunda sessão, Francisco evoluiu na tabela de tempos e cravou 1min38s239, terceiro melhor volta do treino. Ao término dos trabalhos da sexta-feira, o adolescente nascido na Província de Córdoba se mostrou feliz e encantado com Interlagos.

“Foi um dia realmente incrível. É uma pista difícil, mas gostei muito de pilotar aqui desde as primeiras voltas. Já conhecia o carro, mas pude sentir a diferença com os pneus no asfalto. Foi somente concentrar nas minhas voltas e aí pude melhorar seguidamente. Estou muito grato por ter essa oportunidade. Interlagos é um circuito maravilhoso”, vibrou.

Programação e transmissão

O cronograma das atividades de pista no circuito de 4.309 metros segue nesta sexta-feira, que traz na agenda uma sessão de shakedown às 8h20 e, às 9h50, os competidores voltam à pista para a sessão classificatória que vai definir os grids de largada das corridas 1 e 3.

A primeira prova do fim de semana da F-4 Brasil está marcada para sábado, às 9h55, com duração de 25 minutos mais uma volta. A categoria acelera novamente horas depois, largando às 13h55 para a Corrida 2, de 18 minutos mais uma volta. A temporada 2022 se encerrará no domingo, às 13h, com mais uma prova de 25 minutos mais uma volta.

O BRB Fórmula 4 Brasil conta com transmissão ao vivo pelo canal BandSports, canal oficial da categoria no YouTube, Twitch da Tribo do Gaules e Twitch do streamer Victor Ludgero.

BRB Fórmula 4 Brasil, Interlagos, etapa 6, treino livre 1:

1º - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 1min37s846

2º - Lucas Staico (TMG Racing), 1min37s954

3º - Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports),1min38s048

4º - Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports), 1min38s289

5º - Luan Lopes (KTF Sports), 1min38s324

6º - Nicholas Monteiro (TMG Racing), 1min38s338

7º - Fernando Barrichello (Full Time Sports), 1min38s646

8º - Álvaro Cho (KTF Sports), 1min38s804

9º - Ricardo Gracia (Full Time Sports), 1min38s917

10º - Francisco Soldavini (KTF Sports), 1min38s978

11º - Lucca Zucchini (TMG Racing), 1min39s082

12º - Nelson Neto (Full Time Sports), 1min39s083

13º - Richard Annunziata (KTF Sports), 1min39s109

14º - Pedro Clerot (Full Time Sports), 1min39s534

15º - João Tesser (Cavaleiro Sports), 1min39s566

Treino livre 2:

1º - Lucas Staico (TMG Racing), 1min37s948

2º - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 1min38s142

3º - Francisco Soldavini (KTF Sports), 1min38s239

4º - Richard Annunziata (KTF Sports), 1min38s331

5º - Luan Lopes (KTF Sports), 1min38s333

6º - Álvaro Cho (KTF Sports), 1min38s525

7º - Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports), 1min38s650

8º - Fernando Barrichello (Full Time Sports), 1min38s884

9º - Nelson Neto (Full Time Sports), 1min38s888

10º - Nicholas Monteiro (TMG Racing), 1min38s912

11º - Pedro Clerot (Full Time Sports), 1min38s917

12º - Lucca Zucchini (TMG Racing), 1min39s055

13º - João Tesser (Cavaleiro Sports), 1min39s374

14º - Ricardo Gracia (Full Time Sports), 1min39s516

Super Final BRB, Interlagos, programação:

Sexta-feira, 9 de dezembro

07h00 – Copa HB20 – Treino Livre 4

08h05 – Stock Series – Shakedown

08h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Shakedown

09h50 – Stock Series – Classificação

10h05 – Stock Car – Treino Livre 1

11h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

11h45 – Copa HB20 – Classificação

14h15 – Stock Car – Treino Livre 2

15h50 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)



Sábado, 10 de dezembro

09h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Shakedown

13h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

14h40 – Stock Car – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 11 de dezembro

10h35 – Visitação aos Boxes

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h55 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h20 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

17h25 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

BRB Fórmula 4 Brasil, classificação do campeonato após 5 etapas:

1º - Pedro Clerot, 265 pontos

2º - Lucas Staico, 163

3º - Vinícius Tessaro, 133

4º - Nicolas Giaffone, 109

5º - Fernando Barrichello, 100

6º - Ricardo Gracia, 95

7º - Luan Lopes, 92

8º - Felipe Barrichello Bartz, 88

9º - Nicholas Monteiro, 82

10º - Richard Annunziata, 53

11º - Álvaro Cho, 41

12º - Nelson Neto, 32

13º - Lucca Zucchini, 21

14º - João Tesser, 20

15º - Victor Backes, 19

16ª – Aurélia Nobels, 7

17º - Arthur Pavie, 2

