Copa HB20: Irmãos Reis têm desafio inédito no Rio Grande do Sul

A Copa HB20 desembarca neste final de semana no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS), onde realiza sua quinta e antepenúltima etapa da temporada. E os irmãos Leonardo e Rafael Reis partem para a rodada dupla buscando se manter na ponta da classificação. Leo lidera o campeonato da classe Pro com 23 pontos de vantagem sobre Rafa, o vice-líder.

O circuito é novo para os dois pilotos, que apesar disso estão empolgados para as duas corridas no traçado de 3.531 metros do autódromo localizado no interior gaúcho. Líder do campeonato, Leo Reis é taxativo: brigará pela vitória em Santa Cruz do Sul.

"A pista de Santa Cruz do Sul é nova para mim, mas vamos para cima. Preciso me adaptar ao traçado rapidamente nos treinos, pois isso permitirá o melhor desempenho possível na sequência do final de semana para brigar pelas vitórias, nosso objetivo por lá", disse Leonardo.

Não menos empolgado está Rafael, que busca vencer para descontar a diferença em relação ao irmão e adversário na disputa pelo título. Assim como Leo, Rafa jamais acelerou no circuito de Santa Cruz do Sul, e espera andar na frente ao longo do final de semana.

"Será minha primeira vez em Santa Cruz do Sul, mas o objetivo é o mesmo das outras etapas aqui na HB20, lutar para conseguir o máximo de pontos possíveis. Quero chegar na frente do Leo para seguir com boas chances no campeonato", disse Rafa.

As atividades no Rio Grande do Sul serão abertas já na quinta-feira (22), com quatro atividades extras. A sexta-feira terá quatro treinos oficiais, sendo o terceiro exclusivo para quem corre em duplas. O sábado terá a classificação e a primeira corrida, às 15h45. A segunda corrida está marcada para 9h50 de domingo. O YouTube do Motorsport.com mostra as corridas ao vivo.

Programação da etapa de Santa Cruz do Sul da Copa HB20:

Quinta-feira, dia 22

9h – Treino extraoficial 1

11h20 – Treino extraoficial 2

13h40 – Treino extraoficial 3

15h50 – Treino extraoficial 4

Sexta-feira, dia 23

8h50 – Shakedown

10h – Treino livre 1

12h20 – Treino livre 2

14h35 – Treino livre 3 (duplas)

16h30 – Treino livre 4

Sábado, dia 24

9h45 – Classificação

15h45 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 25

9h50 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

