MotoGP: Márquez: "Me sinto bem fisicamente depois de Aragão"

O retorno de Marc Márquez após a quarta operação ao braço direito culminou no domingo em Motorland Aragón, com um resultado absolutamente inesperado e caótico. O piloto da Honda na MotoGP mal conseguiu percorrer os primeiros mil metros da prova, quando foi atingido por trás na curva 3 por Fabio Quartararo, que deixou parte da carenagem da sua Yamaha embutida no sistema holeshot, o que deixou o espanhol fora de controle que, na curva 5, colidiu com Takaaki Nakagami, terminando a corrida para os três antes do primeiro passo na linha de chegada.

A ação dupla resultou em queimaduras significativas no peito para o francês, e com dois dedos da mão direita operados na segunda-feira de manhã. Já o japones, na quinta-feira deve ser declarado apto pelos médicos antes de enfrentar seu grande prêmio em casa.

Apesar do azar, Márquez se saiu bem, pois não caiu nem, depois de todo o fim de semana em Motorland, não sofreu fisicamente com sua lesão. "Sinto-me bem fisicamente", diz o piloto de Cervera na prévia da prova japonesa, depois que seu corpo reagiu favoravelmente ao forte estresse que sofreu durante seu retorno no fim de semana passado.

E se para Márquez estes são finais de semana de retorno à ação, também é para Motegi e Japão, onde há três anos não se realiza qualquer prova do campeonato do mundo.

A última corrida de MotoGP realizada naquele país foi realizada em 20 de outubro de 2019, vencida por Marc Márquez. Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso completaram o pódio. Os agora candidatos ao título juntamente com o francês Pecco Bagnaia e Aleix Espargaró, terminaram em 13º e 15º, respetivamente, mais de 30 segundos atrás da Honda. Enea Bastianini, então, nem estava na categoria.

"Estou muito entusiasmado por regressar ao Japão, é a corrida em casa para a Honda, é um circuito divertido e os fãs são sempre incríveis", explica Márquez na prévia do fim de semana.

Márquez venceu três vezes em Motegi, em 2016, 2018 e na última corrida realizada lá, em 2019, um circuito em que não é um grande dominador, mas também não é nada mau, embora as circunstâncias sejam agora totalmente diferentes .

"Em Motegi podemos encontrar todo o tipo de clima, por isso teremos de estar atentos ao que acontece. Além disso, com a mudança do cronograma, serão dois dias e meio muito intensos", diz, lembrando que na sexta-feira haverá apenas uma sessão de treinos, o que torna o retorno do campeonato ao Japão único.

O mais importante, porém, é que o piloto espanhol, depois de quase quatro meses sem correr, não sofreu fisicamente.

"Sinto-me bem fisicamente depois de Aragón. Vamos desfrutar de um fim de semana no Japão e continuar a trabalhar na recuperação total e no desenvolvimento da moto", concluiu o catalão.

