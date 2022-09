Carregar reprodutor de áudio

Em meio às movimentações da Audi antes da entrada da montadora na Fórmula 1, o brasileiro Cristiano da Matta foi apontado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport como possível chefe de equipe da marca alemã na F1.

O Motorsport.com, então, entrou em contato com o mineiro para apurar mais sobre a história. E, segundo o próprio ex-piloto da F1, a informação também chegou até ele através da imprensa especializada.

Da Matta, portanto, ficou surpreso com o rumor segundo o qual ele pode ser chefe da Audi na F1, mas se mostrou honrado por ser associado à marca alemã. Ele ressaltou ainda que, apesar de todos os anos no esporte a motor, não tem experiência no exercício do cargo em questão.

De todo modo, caso assuma o comando da montadora germânica na F1, da Matta seria o segundo chefe de equipe mais novo da categoria: hoje, Cristiano tem 48 anos, sendo 58 dias mais velho que Christian Horner, comandante da Red Bull e Team Principal mais jovem da elite do automobilismo.

Audi na F1

Audi logo Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A marca alemã já confirmou que estará na categoria a partir de 2026, mas como se dará a sua entrada na competição? Ao que tudo indica, a montadora vai comprar 75% da Sauber, que vai encerrar sua parceria com a Alfa Romeo no final de 2023.

Tendo tudo isso em vista, os preparativos para a entrada da Audi na F1 já estão em andamento, com o pontapé inicial das operações sendo dado há cerca de seis meses. O departamento de F1 em Neuburg, cidade da Alemanha que é a sede do braço esportivo da Audi, já conta com 120 pessoas.

O projeto, segundo apurou a reportagem, é liderado por Adam Baker, ex-funcionário de Cosworth, BMW e também da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Mas, claro, é preciso de um chefe de equipe...

O currículo de da Matta

Cristiano da Matta, Toyota Photo by: Motorsport Images

Experiência no esporte a motor é o que não falta para o mineiro, que pilotou pela Toyota na F1 em 2003 e 2004. Antes disso, o brasileiro já havia corrido quatro temporadas na Indy, para a qual voltou em 2005 e na qual ficou até 2006, ano em que da Matta sofreu seu famoso acidente com um veado.

Após o incidente em teste da Indy em Road America, o piloto mineiro ensaiou seu retorno às pistas pela IMSA, além de ter disputado na íntegra a temporada 2010 da Fórmula Truck, que viraria Copa Truck a partir de 2018. Além disso, ele correu na American Le Mans Series.

Nos Estados Unidos, da Matta foi campeão da Indy em 2002 pela Newman/Haas e também venceu o título da Indy Lights em 1998. No automobilismo brasileiro de base, o destaque de sua carreira é a conquista da F3 em 1994.

Cristiano da Matta revela APELIDO SECRETO de Barrichello no início de carreira na Europa

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?