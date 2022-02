Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 realizou neste domingo a corrida que fechou a primeira etapa do campeonato, em Interlagos. Após grande pega na última volta, Leonardo Reis foi o grande vencedor, após superar Fernando Jr. por míseros 0s089.

Na Elite, a vitória foi de Lucas Bornemann. Na Super, o triunfo ficou com Leo Martins.

Alberto Cattucci foi o pole position e conseguiu manter a liderança na primeira volta, mesmo com a pressão de Raphael Teixeira. Na segunda volta, Marcus Índio bateu na barreira no S do Senna e no retorno atingiu Thiago Sansana e Sandro Siqueira. A corrida continuou sem o acionamento do safety car. Nesse início, Edgar Colamarino liderava na Elite e Leo Martin na Super.

Beto Cavaleiro, que dividiu carro com Rafael Reis no fim de semana, tentava se aproximar dos dois primeiros colocados, fazendo até a melhor volta da corrida.

Faltando 18 minutos, João Pedro Bortoluzzi assumia a ponta pela categoria Super.

Logo depois, Teixeira tentou passar Cattucci, mas passou do ponto e teve que devolver a posição e foi superado por Cavaleiro e Leonardo Reis.

A corrida ganhou um novo líder quando restavam 11 minutos. Leo Reis superou Cattucci após grande pega.

Um acidente envolvendo Rodrigo Barone trouxe o safety car com menos de 10 minutos para o final.

Na relargada, Thiago Riberi deu o pulo para a liderança sobre Leo Reis, mas que durou pouco. O carro #293 voltou à ponta no giro seguinte, tendo a companhia de Beto Cavaleiro, novo segundo colocado.

Fernando Jr. Apareceu na penúltima volta e chegou ao segundo lugar, pressionando Reis para a vitória. Os dois praticamente dividiram a linha de chegada, com 0s089 de diferença entre eles.

Veja como foi

Resultado final

Pos No. Nome Classe 1 293 LEONARDO REIS PRO 2 6 FERNANDO JR/EDUARDO FUENTES PRO 3 77 BETO CAVALEIRO/RAFAEL REIS PRO 4 72 THIAGO RIBERI PRO 5 37 RAPHAEL TEIXEIRA PRO 6 18 DANIEL NINO PRO 7 41 LUCAS BORNEMANN ELITE 8 5 EDGAR COLAMARINO ELITE 9 97 LUIS SENA JR PRO 10 299 FRANCISCO MEIRELES ELITE 11 71 DIEGO VALLINI ELITE 12 61 JUCA LISBOA PRO 13 27 ROMULO MOLINARI/PEDRO PERDONCINI ELITE 14 19 ENZO GIANFRATTI ELITE 15 12 BRUNO PIEROZAN ELITE 16 808 ALBERTO CATTUCCI PRO 17 8 BERNARDO MATTOS/THIAGO TAMBASCO PRO 18 16 LEO MARTINS SUPER 19 17 THIAGO RIZZO SUPER 20 1 IVO ZANGIROLAMI SUPER 21 80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI SUPER 22 21 MARCUS INDIO ELITE 23 4 THIAGO/AUGUSTO FREITAS SUPER 24 31 ROBERTO POSSAS SUPER 25 42 CAROL NUNES SUPER 26 147 THIAGO LOPES SUPER 27 26 SILVIO GATÃO SUPER 28 343 CHRIS BORNEMANN PRO 29 88 VITO/AGOSTINHO ARDITO SUPER 30 9 LEANDRO PARIZOTTO SUPER 31 33 EDUARDO/LUIZ DORIGUEL SUPER 32 111 LEO RUFINO ELITE 33 199 VINICIUS/GUSTAVO BORTOLOZZO SUPER 34 15 BRUNO TESTA PRO 35 117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR PRO 36 777 RODRIGO BARONE PRO 37 23 THALINE CHICOSKI ELITE 38 73 GUSTAVO TEIXEIRA ELITE 39 13 MARCELO ZEBRA ELITE 40 84 THIAGO SANSANA SUPER 41 11 SANDRO SIQUEIRA/DIEGO PERONI SUPER

