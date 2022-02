F4: Rafa Câmara mantém grande fase e vence mais uma em Dubai

Carregar reprodutor de áudio

Rafa Câmara encerrou sua jornada no Autódromo de Dubai com mais uma vitória pela F4 dos Emirados Árabes Unidos. O piloto pernambucano da Ferrari Driver Academy largou em quarto na última prova deste domingo, avançou para a liderança na primeira volta e abriu vantagem até o final, inclusive cravando a melhor volta da corrida.

Foi sua terceira vitória no fim de semana, todas com liderança de todas as voltas. Na semana passada, também em Dubai, Rafa havia vencido outras duas vezes. Há duas semanas, em sua jornada de estreia, ele fechou uma prova em terceiro lugar. Em 12 corridas na carreira, o piloto acumula cinco vitórias, seis pódios e duas poles.

Com as cinco vitórias das últimas duas semanas, o titular do carro #88 preparado pela equipe Prema se isola como o maior vencedor do primeiro evento de F4 do mundo a usar os novos carros da categoria.

A novidade da estreia do equipamento alçou o campeonato da F4 dos Emirados Árabes a um autêntico mundial, com nada menos que 31 pilotos no grid, provenientes de todos os continentes.

Este é o primeiro campeonato do competidor de 16 anos de idade em carros de corrida, e ele vai para a decisão na rodada dupla de Abu Dhabi no próximo fim de semana com chance de título mesmo tendo ficado fora da primeira etapa.

Considerando a pontuação de pista, antes da homologação de todos os resultados do domingo e a publicação oficial da tabela de pontos, o representante da Ferrari Driver Academy soma 165 pontos e aparece em terceiro na classificação. Ele está a quatro tentos do vice-líder e 46 distante do primeiro. São 100 em disputa nas quatro corridas finais.

“Tivemos três semanas muito positivas em Dubai”, disse Rafa. “Mais que os resultados, destaco o grande início de trabalho e entrosamento com a Prema. Não é simples sair do kart e começar a pilotar carro de corrida e graças ao trabalho do time e respaldo da Ferrari Driver Academy estamos conseguindo cumprir os objetivos.”

“Agora vamos para Abu Dhabi, onde ainda não andei. Será interessante aprender uma pista nova, ainda mais um circuito que recebe corridas de F1. Mas sempre mantendo os pés no chão e lembrando que o mais importante neste campeonato é aprender e acumular quilometragem”

