Copa HB20: Reis revela que venceu sem 5ª marcha em Interlagos

A corrida 2 da etapa de Interlagos da Copa Shell HB20 foi de tirar o fôlego. Além das grandes disputas do início ao fim, tanto na frente como no pelotão, o fã do automobilismo foi presentado com uma chegada espetacular.

Leonardo Reis venceu após praticamente dividindo a bandeira quadriculada com Fernando Jr. A diferença entre os dois foi de míseros 0s089.

Após a corrida, Reis revelou que teve dificuldades durante a corrida com o câmbio, fazendo assim uma das corridas mais especiais de sua carreira.

“Foi uma das corridas mais legais da minha carreira”, disse Leonardo. “Dificuldade extrema, com o nível dos pilotos altíssimo. Eu perdi a 5ª marcha no meio da prova, sofri a corrida inteira e a última volta foi especial. Foi lado a lado com o Fernando Jr., em uma disputa limpa, ninguém encostou em ninguém, eu defendi tudo o que podia e deu muito certo.”

Veja como foi

