A primeira etapa da Copa Shell HB20 marcou a estreia do paraense Roberto Possas em um campeonato brasileiro. A expectativa por acelerar em um grid com mais de 40 carros acabou substituída pela celebração de bons resultados e escaladas no pelotão. Depois de um 14º lugar na corrida de sábado, ele terminou na sexta colocação na corrida disputada no domingo e, por muito pouco, não conquistou uma posição no pódio.

“Acho que a palavra para definir o final de semana é evolução. Desde os treinos até as corridas fui evoluindo na tocada, melhorando os tempos de volta e fazendo ultrapassagens. Só na última corrida foram oito posições conquistadas”, celebrou o piloto que acelera na categoria Super e tem o apoio da Hong Decor, Corneta Ferramentas e Virtus Pharma e o gerenciamento de carreira pela Brabus Marketing e Business.

Com um pouco mais de quilometragem, a ideia, agora, é evoluir no campeonato.

“A pressão da estreia já passou, já deu para sentir o nível das provas. A ideia é somar mais pontos e começar a pensar no campeonato, especialmente na próxima etapa que será em Goiânia, pista que já conhecido e onde mais andei até agora”, salienta o piloto que já disputou duas temporadas da Copa Centro-Oeste.

Veja como foi a corrida 2 da etapa de Interlagos

