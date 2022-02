Carregar reprodutor de áudio

A equipe Iveco Usual Racing começa a temporada 2022 com novidades, Raphael Abbate assume o comando do Iveco #26 da equipe de Laranjal Paulista e estreia na Copa Truck.

O piloto de 30 anos tem muita experiência e conquistas no currículo, foi campeão da Copa HB20 em 2019, vice-campeão da atual Stock Light em 2014 e competiu em grandes categorias do automobilismo como a Stock Car, Fórmula 3 Brasil e Lamborghini Super Trofeo, triunfando no tradicional circuito de Ímola.

O paulista que se junta a estrutura da Iveco Usual Racing traz o apoio da Wega Motors, ZM, Power Clean, Usual Brinquedos e Espaço Laser.

Ele disse: “Estou muito feliz com a estreia na Copa Truck pela Usual Racing, eles já são meus parceiros e patrocinadores de longa data. Justamente por isso não teria equipe melhor para estrear na categoria, além disso terei dois grandes pilotos como parceiros de equipe, Felipe Giaffone e Djalma Pivetta. Fazer parte da estrutura da Iveco me deixa feliz porque é uma empresa que vem apoiando muito o automobilismo, juntos poderemos desenvolver o caminhão e isso é uma das coisas que gosto muito na Truck, por ter um regulamento mais aberto e várias montadoras de caminhões, existe essa grande possibilidade de desenvolvimento."

Felipe Giaffone, multicampeão nos caminhões, segue no comando do bruto #4 após fechar a temporada 2021 com a terceira colocação no campeonato.

Giaffone afirmou: “Quarto ano correndo com a equipe. Começamos esse projeto do zero, sofremos muito no começo. Estamos animados para essa temporada, a Iveco tem nos apoiado bastante, FPT também. Acredito que vamos ter um ano muito competitivo em 2022. Fizemos a pré-temporada em Londrina e conseguimos levar os três caminhões e eles estão muito equilibrados. O Djalma se entendeu bem com o bruto e o Abbate também. Tenho certeza de que ele vai andar na frente o quanto antes e bater roda por vitórias.”

Djalma Pivetta também continua na equipe tendo conquistado dois pódios na última temporada. “Eu estou muito feliz em continuar este projeto da Iveco Usual Racing que vem dando tão certo. Vamos para nossa quarta temporada e sempre muito competitivos. No ano passado tivemos um grande avanço e brigamos pelo título com o Giaffone e tive a chance de ir ao pódio em duas provas. Fico feliz com a chegada do Abbate, um grande piloto que com certeza nos ajudará a melhorar ainda mais", declarou.

O primeiro compromisso da Iveco Usual Racing pela Copa Truck neste ano acontece nos dias 12 e 13 de março, em Santa Cruz do Sul (RS), na rodada dupla do certame.