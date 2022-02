Stock Car: Elias celebra vitória em estreia e agradece oportunidade

Carregar reprodutor de áudio

Nesse domingo (13), a Stock Car Pro Series fez sua etapa de abertura da temporada 2022 no lendário Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Depois de quatro anos sem ser realizada, a famosa corrida de duplas voltou a fazer parte do calendário da categoria.

Como a prova conta com renomados pilotos do automobilismo nacional e internacional, o brasiliense Enzo Elias, 20, atual campeão Overall e Endurance da Porsche Cup, também fez parte do seleto grid formado por nomes como Timo Glock, ex-piloto alemão de Fórmula 1, Pietro Fittipaldi, atual piloto reserva da equipe Haas de F1, Felipe Drugovich, estrela brasileira da Fórmula 2, entre outros grandes atletas.

Enzo formou dupla com o paulista Galid Osman para juntos defenderem as cores da Shell com o bólido #28 na prova inaugural de 2022.

Na classificação de sábado (12), Galid teve um ótimo desempenho e conquistou o quinto lugar na sessão. Com a desclassificação de dois pilotos que largariam à sua frente, Osman partiu da terceira posição na corrida 1 do fim de semana, disputada pelos pilotos titulares do certame, e fechou a bateria na oitava colocação.

Os convidados disputaram o prova 2, a qual teve o grid de largada formado pelas posições de chegada dos titulares na primeira bateria, com exceção dos dez primeiros lugares, os quais sofreram inversão para que o top-10 de largada fosse definido.

Assim, Elias partiu da terceira colocação. Logo nas primeiras voltas, o jovem atleta assumiu a vice-liderança da corrida ao ultrapassar o holandês Jeroen Bleekemolen.

No momento de abertura da janela de pit stop, Enzo Elias e sua equipe optaram por realizar a parada antes do piloto espanhol Albert Costa, líder da prova naquele momento. Ao voltar para a pista, Enzo continuou imprimindo um ritmo forte a fim de superar o espanhol. O ótimo desempenho de Elias mais a estratégia do time funcionaram muito bem e o veloz brasiliense assumiu a liderança da corrida para vencer de forma brilhante com expressivos 4s129 de vantagem sobre o segundo colocado.

“Só tenho a agradecer pela oportunidade que a Shell me proporcionou. Sou extremamente grato por ter feito parte desse grid tão competitivo e estou muito feliz por ter vencido na minha estreia na categoria. Obrigado ao Galid e a equipe Pole pelo convite, ao pessoal da Shell e, principalmente, ao meu pai. Sempre sonhei em correr com a concha da Shell e fico muito contente com a experiência que vivemos juntos”, disse Enzo Elias.

