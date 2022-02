AO VIVO: Assista à Corrida de Duplas da Stock Car em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series reúne novamente todos os seus astros para a Corrida de Duplas, primeira etapa do campeonato de 2022. O palco, não poderia ter sido melhor: Interlagos.

Nomes como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Tony Kanaan, além do atual campeão, Gabriel Casagrande, chamaram outros pesos pesados do automobilismo brasileiro e internacional para a grande festa da velocidade em São Paulo.

Assim como já aconteceu em 2021, no Motorsport.com e na Motorsport.tv você acompanha as transmissões ao vivo, também em outros idiomas.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: