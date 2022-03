Copa Shell HB20: Guga Teixeira quer vitória em casa como presente

Carregar reprodutor de áudio

Nem sempre é possível para o piloto celebrar o aniversário em casa. Desta vez, o calendário colaborou e o goiano Gustavo Teixeira vai poder comemorar dentro da pista que é o quintal de sua casa. Neste sábado e domingo ele acelera para a segunda etapa da Copa Shell HB20, no Autódromo de Goiânia e, claro, quer a vitória como presente.

“Estou com uma expectativa alta por ser uma corrida na pista que mais ando e que tenho obtido bons resultados. Recentemente, andamos no campeonato regional que tem os carros semelhantes ao da Copa HB20 e o rendimento foi positivo. Espero que o presente de aniversário veia com uma vitória”, revela o piloto da categoria ELITE.

Mesmo com toda a experiência que tem na pista, Gustavo aponta que não há vantagem em relação aos demais competidores.

“O pessoal tá andando bem, e a prova em São Paulo mostrou que as corridas serão bem pegadas ao longo da temporada. Outros pilotos já andaram aqui e acho que o que poderia ser vantagem, não chega a fazer tanta diferença”, relata.

Nos primeiros treinos desta sexta-feira, Gustavo Teixeira ficou entre os três mais rápidos da categoria. Neste sábado, acontece o treino de classificação, a partir das 11h50 e a primeira corrida do fim de semana a partir das 16 horas. As ações você confere no YouTube do Motorsport.com.

