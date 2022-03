Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, a Moto3, categoria de acesso à rainha do Mundial de Motovelocidade, realizou o treino classificatório que definiu o grid de largada para o GP da Indonésia, na estreia do circuito de Mandalika. E a primeira fila contará com presença brasileira: enquanto a pole ficou com espanhol Carlos Tatay, Diogo Moreira sairá na segunda posição.

Tatay, um veterano da Moto3, marcou 01min41s232 com sua CFMoto, enquanto Moreira terminou menos de um décimo atrás, com 01min41s315 com a KTM. Fechando a fila com a Honda, ficou o representante da casa, Mario Aji.

O líder do campeonato, Andrea Migno, sai da quinta colocação após uma boa vitória no GP do Catar, enquanto o pole da etapa de Losail, Izan Guevara, será o oitavo.

A Moto3 abre as atividades do Mundial de Motovelocidade na madrugada de sábado para domingo, com a largada marcada para 01h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN 4 e do Star+.

Confira o grid de largada da Moto3 para o GP da Indonésia:

Eliminados no Q1:

