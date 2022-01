A décima etapa do Dakar 2022, disputada nesta quarta-feira (12), não foi das melhores para os brasileiros nos UTVs. Apesar de manter a liderança da classificação geral junto à sua dupla, Austin Jones, Gustavo Gugelmin e o americano terminaram na quinta colocação do trecho de 759 km entre Wadi Ad Dawasir and Bisha. A etapa foi vencida pelo lituano Rokas Baciuska e o espanhol Oriol Mena.

Os outros representantes do país na divisão, Rodrigo Luppi e Maykel Justo fecharam a especial no nono lugar e seguem fora do top 5, agora mais distantes dos poloneses Marek Goczal e Lukasz Laskawiec, que estão logo à frente.

Top 5 do Dakar 2022 após a décima etapa - UTVs

Pos. N° Piloto/Navegador Equipe Tempo Diferença Penalidade 1 401 (EUA) AUSTIN JONES/ (BRA) GUSTAVO GUGELMIN CAN-AM FACTORY SOUTH RACING 40:55:24 00:06:00 2 416 (ESP) GERARD FARRES GUELL/ (ESP) DIEGO ORTEGA GIL CAN-AM FACTORY SOUTH RACING 41:07:18 00:11:54 3 403 (POL) MICHAL GOCZAL/ (POL) SZYMON GOSPODARCZYK COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM 41:11:02 00:15:38 00:32:00 4 414 (LTU) ROKAS BACIUSKA/ (ESP) ORIOL MENA SOUTH RACING CAN-AM 41:27:33 00:32:09 00:15:00 5 410 (POL) MAREK GOCZAL/ (POL) LUKASZ LASKAWIEC COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM 41:28:54 00:33:30

Peterhansel vence a primeira de 2022 nos carros e Loeb se aproxima de Al-Attiyah, que tem penalidade

Stephane Peterhansel marcou a vitória da Audi nos carros, com Sébastien Loeb ganhando mais tempo sobre o líder geral Nasser Al-Attiyah ao terminar em quinto. O francês esteve em boa forma ao longo dos 375 km da divisão, em uma das etapas mais rápidas do rali, correndo pertodo companheiro de equipe Carlos Sainz no início até de assumir a liderança no terceiro waypoint.

Uma vez na frente, o 14 vezes vencedor do Dakar ampliou sua vantagem sobre o pelotão perseguidor, acabando por selar a vitória por 2m06s sobre o espanhol.

Esta foi a primeira vitória de Peterhansel na edição do rali de 2022 e, com ela, todos os três pilotos da Audi já ganharam uma etapa este ano, após os triunfos de Sainz e Ekstrom.

O piloto da Prodrive/Bahrein, Orlando Terranova, acabou sendo o mais próximo dos dois carros da Audi, ultrapassando o Toyota de Henk Lategan logo no final para garantir seu melhor resultado desde a vitória na sexta etapa.

Na classificação geral, Al-Attiyah teve sua vantagem reduzida para 32m40s nas duas últimas especiais em direção a Jeddah. Isso junto a uma penalidade de cinco minutos para o piloto do Catar por uma violação do cinto de segurança que foi registrada na oitava fase, na segunda-feira, mas não resolvida até o dia seguinte.

Top 10 do Dakar 2022 após a décima etapa - Carros

Pos. Piloto Carro Tempo Diferença Penalidade 1 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 33:13:37 00:05:00 2 Sebastien Loeb PRODRIVE 33:46:17 +00:32:40 00:00:00 3 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 34:09:25 +00:55:48 00:00:35 4 Orlando Terranova PRODRIVE 34:42:55 +01:29:18 00:12:00 5 Jakub Przygonski MINI 34:59:19 +01:45:42 00:05:00 6 Giniel de Villiers TOYOTA 35:44:00 +02:30:23 00:15:00 7 Vladimir Vasilyev BMW 35:56:23 +02:42:46 00:17:00 8 Sebastian Halpern MINI 36:58:17 +03:44:40 00:17:00 9 Mathieu Serradori CENTURY 36:58:48 +03:45:11 00:19:00 10 Mattias Ekstrom AUDI 37:57:45 +04:44:08 00:17:00

Após vitória 'anulada' na quinta etapa, Price triunfa nas motos e van Beveren assume a liderança

O piloto da Yamaha, Adrien van Beveren, voltou à liderança das motos com duas etapas pela frente, com Toby Price, da KTM, vencendo a etapa de quarta-feira. O francês começou o dia em terceiro no geral, atrás do antigo líder Matthias Walkner por pouco menos de quatro minutos antes dos 375 km entre Wadi Ad Dawasir e Bisha.

No entanto, com o quarto tempo mais rápido da etapa, ele saltou para a ponta pela segunda vez na Arábia Saudita e terá uma vantagem de quatro minutos e 15 segundos nos dois dias finais.

Price, que aproveitou a vantagem na marca de 258 km para conquistar sua primeira vitória no rali de 2022 - e sua segunda na pista depois que ele perdeu o triunfo da quinta etapa devido à uma penalidade por excesso de velocidade.

O rival mais próximo do australiano foi Luciano Benavides, que ficou 2m09s atrás da única moto de fábrica remanescente da Husqvarna. Joan Barreda, da Honda, comandou grande parte da especial, mas perdeu tempo na metade do caminho, embora se recuperando para terminar em terceiro há mais de três minutos de Price.

A dupla da Honda, Quintanilla e Barreda, foi penalizada por excesso de velocidade após o final da etapa, com o primeiro perdendo dois minutos e o segundo sendo punido em quatro.

O efeito na classificação geral é que Quintanilla cai para terceiro atrás de Sam Sunderland, enquanto Barreda cai para quinto e cede uma posição para Walkner.

Top 10 do Dakar 2022 após a décima etapa - Motos

Pos. # Piloto Marca Tempo Diferença Penalidade 1 42 Adrien van Beveren YAMAHA 33:27:06 00:00:00 2 3 Sam Sunderland KTM 33:33:05 +00:05:59 00:00:00 3 7 Pablo Quintanilla HONDA 33:33:21 +00:06:15 00:02:00 4 52 Matthias Walkner KTM 33:35:30 +00:08:24 00:00:00 5 88 Joan Barreda HONDA 33:37:53 +00:10:47 00:05:00 6 18 Toby Price KTM 33:54:49 +00:27:43 00:06:00 7 29 Andrew Short YAMAHA 34:01:03 +00:33:57 00:00:00 8 43 Mason Klein KTM 34:04:55 +00:37:49 00:00:00 9 2 Ricky Brabec HONDA 34:05:11 +00:38:05 00:02:00 10 11 Jose Ignacio Cornejo HONDA 34:06:06 +00:39:00 00:00:00

