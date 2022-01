Miriam Silva, mecânica de profissão, quebrou barreiras no rali mais difícil do mundo, onde estreia em 2022 e com o qual sempre sonhou desde pequena. Ninguém lhe disse que não podia sonhar grande, ou que havia limites para suas ilusões, mas teve um futuro claro desde muito cedo e hoje, em janeiro de 2022, ela fez história sem levantar a voz.

É a primeira comissária técnica para carros desde a estreia do Dakar em 1979, função em que a idade média habitual ultrapassa facilmente os 40 anos e onde nenhuma mulher tinha conseguido entrar antes. De Cádiz, ela é parte de um seleto grupo de seis pessoas que de 1 a 14 de janeiro fiscalizam o cumprimento dos regulamentos e que a segurança dos veículos seja a mais correta possível antes de partir para cada etapa.

Silva, criada em Villamartin (12000 habitantes), a 80 quilômetros de Cádiz e suas praias, cresceu acompanhando o Dakar na televisão, mergulhando em jornais especializados e na internet, e vendo o rali mais difícil do mundo como impossível dentro do alcance de poucos, mas sua determinação em treinar como mecânica automotivo desde a adolescência e sua paixão por isso a levaram a trilhas paralelas às do Touareg.

Depois de concluir uma licenciatura em mecânica eletrônica, uma superior em Automóvel e iniciar a engenharia, Miriam decidiu fazer o mestrado em docência com o objetivo de concorrer e tornar-se professora de formação profissional. No seu dia-a-dia, combina o trabalho em meio período numa ITV com o estudo da oposição e a sua presença nas corridas como comissária técnica.

"Desde muito jovem ficou claro para mim que queria ser mecânica de automóveis e aos 17 anos comecei como comissária técnica da Federação Andaluza de Automóveis", disse a espanhola ao Motorsport.com. "Não tenho nenhuma figura semelhante em casa, mas apostei nisso e toda a minha família me apoiou desde o início. Foi uma sorte ter isso tão claro, porque aproveitei o desejo da adolescência para treinar naquilo que mais amo."

Os seus primeiros passos no mundo das corridas foram dados enquanto estudava o grau intermédio em Ubrique (onde frequentou a escalada internacional da cidade andaluza como convidada), graças a um professor que explicou a ela e aos seus colegas como funcionavam as verificações técnicas de um teste de competição. Naquele 2015, a mulher nascida em Cádiz começou a abrir caminho.

No entanto, sua estreia no rali foi só em 2021, na Andaluzia, quando um conhecido seu a chamou para atuar como delegada técnica da categoria OPEN. Lá, ela começou a trabalhar "lado a lado" com a organização de David Castera (ODC), diretor do Dakar, e a porta começava a se abrir.

Um e-mail em inglês após o rali de Marrocos - onde também trabalhou em outubro passado - confirmou que contavam com ela para estrear como comissária técnica do Dakar em janeiro de 2022. Miriam admitiu que teve que ler várias vezes e perguntar ao remetente se era verdade.

"Estava acontecendo, seríamos seis comissários técnicos e eu a primeira mulher da história na categoria de carros", comentou. "Antes de mim vieram colegas como Virginia Gómez, que foi a primeira mulher presidente do motociclismo, ou Sabine Panzl, atual Delegacia Técnica de Motocicletas."

"Quando me disseram que seria a primeira técnica em carros, fiquei muito feliz porque, embora também não seja uma coisa muito grande, é mais um passo para alcançar a igualdade que todos nós queremos e perseguimos. Estou recebendo um bom tratamento e lutando aos poucos até que se torne uma realidade assumida."

"As equipes aceitaram e ninguém me trata mal, mas é inevitável ver caras de surpresa, principalmente dos mecânicos, mas eles vão se acostumando aos poucos e no futuro não serei a única, haverão muitas mais."

Miriam deixou claro desde muito jovem o que significa o Dakar e tudo o que a cercava, algo que agora está experimentando em primeira mão, embora durma "de 4 a 5 horas, senão menos", e tenha passado a véspera de ano novo longe de seus entes queridos.

"O Dakar sempre foi um sonho para mim, mais importante que a Fórmula 1", declarou. "Eu me joguei mais. Nem nos meus sonhos eu poderia imaginar estar nesta arena nos dias de hoje. Achei que isso era apenas para alguns poucos privilegiados do mundo e, olha, aqui estou eu."

Seus olhos, que transmitem todas as emoções que ela vive em primeira pessoa nos dias de hoje em toda a Arábia Saudita, brilham com intensidade quando se lembra do que sua mãe - para quem liga todos os dias - lhe disse antes de embarcar para Jeddah: "Eu criei você para ir a qualquer lugar do mundo que você quiser, aproveite".

Miriam Silva quebrou mais uma barreira no mundo das corridas, um ambiente onde cada vez mais mulheres têm o seu lugar, não apenas como pilotos ou copilotos, mas também nas posições outrora inacessíveis de quem faz cumprir e aplicar os regulamentos. Os muros continuam caindo.

